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16:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов оценил перспективы «Легии» и «Спартака» в Лиге Европы

Станислав Черчесов побывал на игре 2-го тура Лиги Европы «Легия» — «Лестер» (1:0).

Легия
Спартак
Наполи
ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
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В четверг главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов побывал на игре 2-го тура Лиги Европы «Легия» — «Лестер» (1:0). Он поделился своими впечатлениями с «СЭ».

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— На стадион Войска Польского приехал, как и двумя неделями ранее в Москву, по приглашению владельца варшавского клуба Даруиша Миодуски — нас связывают давние хорошие отношения, — сказал Черчесов. — «Легия» провела качественный матч, выглядела лучше, чем против «Спартака», грамотно выстроила игру на контратаках и заслуженно взяла три очка. Наверное, кому-то результат показался сенсационным, но как очевидец скажу, что все по делу.

— Следили за параллельной встречей в Неаполе, где «Спартак» победил «Наполи»?

— Нет, такой возможности не было — счет узнал постфактум. Как выяснилось, те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить клубы, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге. Теперь «Легии» нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а красно-белым — продолжать бороться за место под солнцем. 2-й тур доказал, что все реально. Рад, что таблицу сейчас возглавляют две команды, где когда-то работал и с которыми меня многое связывает.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), у «Лестера» 1 очко.

Легия
1:0
Первый тайм: 1:0
Лестер
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