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16:56 (мск), источник: ТАСС

Футболисту «Спартака» Понсе потребуется операция на мениске

Форвард получил повреждение в матче Лиги Европы против «Наполи».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Аргентинскому нападающему московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьелю Понсе потребуется операция на мениске. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» (3:2) Понсе был вынужден покинуть поле на последней минуте первого тайма после столкновения с Костасом Маноласом.

«Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока», — говорится в заявлении пресс-службы.

24-летний Понсе в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 11 матчей в разных турнирах. В чемпионате России на счету форварда четыре гола в семи играх.

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