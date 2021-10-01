Футболисту «Спартака» Понсе потребуется операция на мениске

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Аргентинскому нападающему московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьелю Понсе потребуется операция на мениске. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» (3:2) Понсе был вынужден покинуть поле на последней минуте первого тайма после столкновения с Костасом Маноласом.

«Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока», — говорится в заявлении пресс-службы.