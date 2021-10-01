МИД Чехии — о словах Джеррарда: Хватит оскорблять чешских детей!

«Хватит! Намеренное распространение отвратительных оскорблений в адрес чешских детей в средствах массовой информации и в интернете не относится к футболу и, конечно же, не улучшает отношения между двумя странами. Я вызову британского посла в понедельник и разберусь с этим вопросом», — написал Кулганек в своём «твиттере».