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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

МИД Чехии — о словах Джеррарда: Хватит оскорблять чешских детей!

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал слова главного тренера шотландского «Рейнджерс» Стивена Джеррарда по поводу поведения чешских болельщиков в Праге во время вчерашнего матча Лиги Европы.

Спарта П
РейнджерсЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Хватит! Намеренное распространение отвратительных оскорблений в адрес чешских детей в средствах массовой информации и в интернете не относится к футболу и, конечно же, не улучшает отношения между двумя странами. Я вызову британского посла в понедельник и разберусь с этим вопросом», — написал Кулганек в своём «твиттере».

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Напомним, во время игры фанаты чешского клуба освистывали каждое касание мяча темнокожих игроков «Рейнджерс». Отметим, что матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили дети в возрасте до 14 лет. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу чешской команды.

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Спарта П
1:0
Первый тайм: 1:0
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