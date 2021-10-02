Лучано Спаллетти — скамейке «Спартака»: Посмотрим, что будет в Москве

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После матча второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 3:2.

После матча Спаллетти выкрикивал в сторону скамейки «Спартака» следующее: «Посмотрим, что будет в Москве».

Соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Лестером», а «Наполи» встретится с «Легией».