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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучано Спаллетти — скамейке «Спартака»: Посмотрим, что будет в Москве

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти эмоционально обратился к скамейке запасных «Спартака».

Наполи
СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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После матча второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 3:2.

После матча Спаллетти выкрикивал в сторону скамейки «Спартака» следующее: «Посмотрим, что будет в Москве».

Соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового раунда сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Лестером», а «Наполи» встретится с «Легией».

Ответный матч Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» состоится 24 ноября.

Наполи
2:3
Первый тайм: 1:0
Спартак
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