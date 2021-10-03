Тренер «Реала» не может уснуть после поражения от «Шерифа»

«Оценка игры была простой и понятной. Я четко объяснил это футболистам. Мы поплатились из-за нескольких мелких ошибок. Это повлияло на меня физически: я не могу уснуть и все время думаю о том, что произошло в той игре. Так всегда бывает, когда не побеждаешь — не можешь уснуть», — цитирует специалиста пресс-служба «сливочных».