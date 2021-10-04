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08:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — экзаменатор «Ювентуса». И это не шутка

Рассказываем о ситуации у ближайшего соперника сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

Зенит
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Источник: Reuters
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Накануне субботнего туринского дерби Массимилиано Аллегри убеждал СМИ и своих футболистов, что победить «Торино» будет еще сложнее, чем «Челси». Примерно так и получилось: три очка дались «Ювентусу» с огромным трудом. После матча игроки «Старой синьоры» радовались так, словно не достигнут результат в отдельной встрече, а взят очередной титул. На фоне неуверенного старта в сезоне-2021/22 эта победа бьянконери и впрямь стала чем-то вроде трофея в преддверии октябрьской паузы на сборные.

Концовка запомнилась прежде всего тем, как «Юве» защищал минимальное преимущество. Например, вместо того чтобы подавать угловой, несколько человек «окопались» у флажка и тянули время до последнего на пятачке у лицевой линии. На эстетику и атакующий футбол команде Аллегри было абсолютно наплевать: победы требовалось достичь любой ценой. И не только ради продвижения вверх по таблице, но и для того, чтобы доказать самим себе и соперникам: «Юве» жив, его слишком рано похоронили.

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Теперь «Зениту» придется встречаться в Лиге чемпионов совсем не с тем невнятным (хотя все равно более классным, чем питерцы) коллективом. Аллегри объективно нужно было время, чтобы вернуть к жизни потерявшуюся команду. И вот против «Челси» и «Торино» она показала ту самую жесткость и здоровый футбольный цинизм, без чего даже классные мастера побеждать не способны. «Ювентус» «загрыз» лондонцев и своих туринских «лучших друзей», получив серьезный заряд уверенности в своих силах и возможность перевести дух перед новыми битвами в серии А и ЛЧ.

Перед поездкой в Санкт-Петербург 20 октября «Старой синьоре» предстоит сразиться с «Ромой» — одним из самых принципиальных исторических соперников, да еще с Жозе Моуринью во главе. Сразу же после «Зенита» бьянконери и вовсе ждет самый лютый оппонент — «Интер», причем в Милане. А перед ответной встречей с сине-бело-голубыми «Юве» примет «Сассуоло» и съездит в гости к «Вероне». Получается, что в общей сложности «Юве» проведет пять матчей в течение двух недель.

Этого вполне достаточно, чтобы понять, по силам ли Аллегри и Ко всерьез бороться за место в первой четверке серии А. А заодно наступит ясность, насколько октябрьский «Ювентус» по зубам нынешнему «Зениту», который впервые за несколько лет кажется командой, способной всерьез побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Автор: Георгий Кудинов

Торино
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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