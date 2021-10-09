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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Легии»: «Лестер» не такой бренд, как «Спартак». Победа в Москве была приятнее

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич сравнил победы над московским «Спартаком» (1:0) и «Лестером» (1:0) в Лиге Европы.

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«Что приятнее: обыграть “Спартак” на выезде или “Лестер” при своих болельщиках? Победа в Москве! “Спартак” — классная команда, я помню их матчи в Польше с “Легией”, “Лехом”. Для болельщиков “Спартак” очень принципиальный соперник, его все знают. “Лестер” же хоть и добивался успехов в Англии, но это не такой бренд, как российский клуб. Когда же играли с англичанами, то эмоции были не такими. Хотя обе победы нам приятны.

В Москве нам повезло. “Спартак” имел шансы забить гол, но не смог реализовать моменты. Нам же удалась атака в самом конце, которая принесла победу. Мы с ребятами много работаем над тактикой. Нам лучше играть с сильными командами, ведь дисциплина в “Легии” на самом высоком уровне. К сожалению, в чемпионате потеряли много очков, много пропустили», — цитирует Михневича «Р-Спорт».

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