Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Селтик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Реал
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
13:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что нужно знать о «Лестере» — ближайшем сопернике «Спартака» в Лиге Европы

«СЭ» рассказывает, в каком состоянии команда Роджерса едет в Москву.

Спартак
ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

«Спартак» продолжает сражаться в убийственном графике: после сенсационной победы в Неаполе и яркого спасения в дерби с «Динамо» красно-белых ждет новое испытание в Лиге Европы — в Москву приезжает «Лестер».

Это уже не тот «Лестер», который покорял АПЛ пять лет назад (прямо сейчас клуб идет на 11-м месте. — Прим. «СЭ»), но последний матч с «Манчестер Юнайтед» доказал, что «лисы» в большом порядке.

Мы были великолепны. На этой неделе я говорил команде, что нам нужно вернуть прежние показатели. Было необходимо исправить проблемы в защите, разобраться с интенсивностью и агрессией, чтобы вновь играть в быстрый и динамичный футбол. «Лестер» много и высоко прессингует, но иногда нам требуется время на адаптацию к сопернику. Мы невероятно амбициозны и знаем, что должны быть едины, чтобы добиваться успеха. Победа над «МЮ» доказала: мы можем быть очень хороши, когда играем с чувством.
Брендан Роджерс
главный тренер «Лестера»

Для «Спартака» «Лестер» действительно опасен — хотя в Лиге Европы их положение еще хуже, чем в АПЛ: команда Роджерса растеряла преимущество в два мяча над «Наполи» (сыграли 2:2), а после уступила «Легии» (0:1).

И это не очень вписывается в то, что по составу нынешний «Лестер» вряд ли уступает чемпионскому образцу сезона-2015/16. С Роджерсом «лисы» дважды подряд финишировали пятыми в АПЛ, оба раза упустив место в Лиге чемпионов в последнем туре.

Три чемпиона Англии до сих пор выступают за клуб. Каспер Шмайхель — капитан и бессменный первый номер. Марк Олбрайтон, как и пять лет назад, остается важным игроком ротации. А Джейми Варди и в 34 года дает фору молодым конкурентам по атаке. В 8 матчах сезона форвард забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу. При этом в прошлом году Варди выдал лучший сезон по ассистам (9).

Во время загрузки произошла ошибка.

С обороной у «лис» проблемы, хотя отдельно взятые игроки довольно серьезные. Защиту «Лестера» ослабила травма 40-миллионого Уэсли Фофана в предсезонном матче. В итоге команда пропустила 17 голов в 11 матчах во всех турнирах. Хотя у Роджерса все равно очень приличный выбор: есть Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Янник Вестергор.

Сильнейшая линия в составе «Лестера» — полузащита, где собрана классная тройка Уилфред Ндиди — Юри Тилеманс — Джеймс Мэддисон. Transfermarkt оценивает ее в 165 миллионов евро! Летом в помощь Ндиди приехал чемпион Франции Бубакари Сумаре — с ним опорная зона «лис» стала еще менее уязвимой. Лучшую форму пока не набрал Харви Барнс, но иногда его дриблинг и острые передачи бывают опаснее действий Тилеманса и Мэддисона.

Варди же помогают такие люди, как Айосе Перес, Келечи Ихеаначо и Патсон Дака. Последний наконец-то забил первый гол за «Лестер», причем сразу в матче с «Манчестер Юнайтед». Летом его трансфер обогатил «Зальцбург» на 30 миллионов евро.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 20.10.2021, 17:30

Спартак-Лестер-

Неудачную игру на своей половине атака «лис» не всегда компенсирует, но как раз в последнем матче их прорвало. Не стоит думать, что «Спартаку» придется легче, чем «МЮ».

Главная проблема «Лестера» — он очень нестабилен. В этом сезоне команда Роджерса вырвала Суперкубок у «Манчестер Сити» и выбила «Манчестер Юнайтед» из топ-4 в АПЛ. При этом потеряла очки с «Бернли» (2:2) и «Наполи» (2:2 после лидерства 2:0), «Брайтоном» (1:2) и «Легией» (0:1).

Неаполитанцы уже недооценили красно-белых — все помнят, к чему это привело. Английским клубам в Лиге Европы тоже присуща расслабленность — этого вполне можно ждать и от «Лестера» в Москве. Но надеяться на такой расклад не стоит, ведь в случае поражения «лисы» рискуют остаться на последнем месте в группе и с одним очком после трех матчей.

«Спартаку» будет крайне тяжело.

Леонид Александров

 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
Кучеров получил травму. На ОИ мы можем остаться без суперзвезды
Источник: Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ньюкасл»
«Юве» засушит игру с «Зенитом»: наши ставки в ЛЧ
Игрок НХЛ отстранен на 21 матч за подделку карты вакцинации
«Шахтер» снова огорчит «Реал»: хотим выиграть 50 миллионов
Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» над «Торонто»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь