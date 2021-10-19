Что нужно знать о «Лестере» — ближайшем сопернике «Спартака» в Лиге Европы
«СЭ» рассказывает, в каком состоянии команда Роджерса едет в Москву.
«СЭ» рассказывает, в каком состоянии команда Роджерса едет в Москву.
«Спартак» продолжает сражаться в убийственном графике: после сенсационной победы в Неаполе и яркого спасения в дерби с «Динамо» красно-белых ждет новое испытание в Лиге Европы — в Москву приезжает «Лестер».
Это уже не тот «Лестер», который покорял АПЛ пять лет назад (прямо сейчас клуб идет на 11-м месте. — Прим. «СЭ»), но последний матч с «Манчестер Юнайтед» доказал, что «лисы» в большом порядке.
Мы были великолепны. На этой неделе я говорил команде, что нам нужно вернуть прежние показатели. Было необходимо исправить проблемы в защите, разобраться с интенсивностью и агрессией, чтобы вновь играть в быстрый и динамичный футбол. «Лестер» много и высоко прессингует, но иногда нам требуется время на адаптацию к сопернику. Мы невероятно амбициозны и знаем, что должны быть едины, чтобы добиваться успеха. Победа над «МЮ» доказала: мы можем быть очень хороши, когда играем с чувством.
Для «Спартака» «Лестер» действительно опасен — хотя в Лиге Европы их положение еще хуже, чем в АПЛ: команда Роджерса растеряла преимущество в два мяча над «Наполи» (сыграли 2:2), а после уступила «Легии» (0:1).
И это не очень вписывается в то, что по составу нынешний «Лестер» вряд ли уступает чемпионскому образцу сезона-2015/16. С Роджерсом «лисы» дважды подряд финишировали пятыми в АПЛ, оба раза упустив место в Лиге чемпионов в последнем туре.
Три чемпиона Англии до сих пор выступают за клуб. Каспер Шмайхель — капитан и бессменный первый номер. Марк Олбрайтон, как и пять лет назад, остается важным игроком ротации. А Джейми Варди и в 34 года дает фору молодым конкурентам по атаке. В 8 матчах сезона форвард забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу. При этом в прошлом году Варди выдал лучший сезон по ассистам (9).
С обороной у «лис» проблемы, хотя отдельно взятые игроки довольно серьезные. Защиту «Лестера» ослабила травма 40-миллионого Уэсли Фофана в предсезонном матче. В итоге команда пропустила 17 голов в 11 матчах во всех турнирах. Хотя у Роджерса все равно очень приличный выбор: есть Чаглар Сеюнджю, Рикарду Перейра, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Янник Вестергор.
Сильнейшая линия в составе «Лестера» — полузащита, где собрана классная тройка Уилфред Ндиди — Юри Тилеманс — Джеймс Мэддисон. Transfermarkt оценивает ее в 165 миллионов евро! Летом в помощь Ндиди приехал чемпион Франции Бубакари Сумаре — с ним опорная зона «лис» стала еще менее уязвимой. Лучшую форму пока не набрал Харви Барнс, но иногда его дриблинг и острые передачи бывают опаснее действий Тилеманса и Мэддисона.
Варди же помогают такие люди, как Айосе Перес, Келечи Ихеаначо и Патсон Дака. Последний наконец-то забил первый гол за «Лестер», причем сразу в матче с «Манчестер Юнайтед». Летом его трансфер обогатил «Зальцбург» на 30 миллионов евро.
Неудачную игру на своей половине атака «лис» не всегда компенсирует, но как раз в последнем матче их прорвало. Не стоит думать, что «Спартаку» придется легче, чем «МЮ».
Главная проблема «Лестера» — он очень нестабилен. В этом сезоне команда Роджерса вырвала Суперкубок у «Манчестер Сити» и выбила «Манчестер Юнайтед» из топ-4 в АПЛ. При этом потеряла очки с «Бернли» (2:2) и «Наполи» (2:2 после лидерства 2:0), «Брайтоном» (1:2) и «Легией» (0:1).
Неаполитанцы уже недооценили красно-белых — все помнят, к чему это привело. Английским клубам в Лиге Европы тоже присуща расслабленность — этого вполне можно ждать и от «Лестера» в Москве. Но надеяться на такой расклад не стоит, ведь в случае поражения «лисы» рискуют остаться на последнем месте в группе и с одним очком после трех матчей.
«Спартаку» будет крайне тяжело.
Леонид Александров