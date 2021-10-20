Дака сделал покер «Спартаку», а раньше играл в африканской глуши

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Кафуэ — небольшой городок из провинции Лусака (столица Замбии) с населением около 200 тысяч человек. Это дом азотных химикатов Замбии, где производят сельскохозяйственные удобрения. А еще здесь есть футбольный клуб «Селтик Кафуэ», который уже несколько лет производит таланты для европейского футбола.

Пэтсон Дака из «Лестера», наверное, самый звездный воспитанник этой академии. И да, еще пять лет назад он тренировался примерно в таких условиях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVAF0idrtBz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVAF0idrtBz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVAF0idrtBz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kafue Celtic FC (@kafuecelticfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наполовину русский замбиец, которому не хватало денег на автобус для выездов, сейчас строит лучшую академию в Африке

Ли Кавану — так зовут замбийского Сергея Галицкого. И он даже наполовину русский! Ли родился в России (на родине матери), но позже переехал к отцу в Замбию. Сотрудничать с европейскими клубами ему помогает легенда малийского футбола Фредерик Кануте, который поиграл в «Тоттенхэме», «Вест Хэме» и «Севилье», а сейчас владеет скаутским агентством.

Кавану учился в университете в Южной Америке, но когда приехал домой, то увидел, что в родном Кафуэ даже нет профессиональной команды. И захотел исправить ситуацию: началось все с того, что к нему в магазин информационных технологий пришли двое мужчин с идеей возродить футбол в Кафуэ. Ли понял, что это отличный шанс стать владельцем клуба и взял на себя финансирование. Но бизнес пошел на дно, Кавану даже ночевал на полу у старшего брата. Тогда команда играла по любителям, а денег еле-еле хватало на автобус для выездов.

В 2007 году Кавану занялся строительством и купил клуб «Лусака Селтик», а любительский «Кафуэ» сделал дублем — туда отправляли молодняк. Через три года он их объединил и основал новый клуб в Кафуэ.

«С этого момента я стал привлекать игроков из других городов, но мы все еще оставались с молодыми. У меня не было другого выбора, ведь ими было легче управлять», — рассказывал Ли. — В начале проекта не было даже мыслей, что на футболе можно зарабатывать деньги. Я жаловался, что пожертвовал всем — машиной, землей, — чтобы управлять командой. Но люди говорили, что это окупится".

В тот же год «Кафуэ» совершил первую успешную сделку — за 50 тысяч евро Чисамба Лунгу поехал в «Урал»! И задержался там на 7 лет, пока не переехал в турецкий «Аланьяспор». Все-таки Григорий Иванов не обманывал, когда говорил про африканских талантов за 200 тысяч.

В 2012 году Кавану предложили возглавить программу развития молодежи в Замбии, и это помогло ему объехать все провинции и создать группу неофициальных скаутов, которые рекомендовали ему игроков со всей страны.

«Я побывал почти в каждом городе Замбии и наладил отношения с людьми, которые могли заметить талант. В итоге я создал группу скаутов, которая существует и по сей день. У нас есть беседа в WhatsApp, куда они присылают фотографии и видео перспективных игроков в возрасте 14 или 15 лет. У нас есть даже 12-летние».

Сейчас смело можно сказать, что академия в Кафуэ — лучшая в Замбии. Для игроков издалека «Селтик» предоставляет интернат. Благодаря сотрудничеству с компанией Кануте клуб становится более профессиональным: в команде все больше знакомятся со спортивным питанием и наукой, а недавно даже пригласили бразильского тренера по физподготовке.

Такая политика клуба ведет к реализации крупного проекта, который Кавану планировал с 2010 года. Он может привести к тому, что «Селтик» построит большую школу-интернат и станет крупным тренерским центром для значительной части Африки.

«Эти деньги помогут нам развивать молодежь, и у нас будут условия мирового класса, такие же, как в Европе. Потом, когда ребенок поедет в Европу, все будет так же. У нас нет ничего подобного в этой части Африки, поэтому мы будем принимать детей из Малави, Конго, Ботсваны и других стран. В итоге мы хотим иметь команду высокого уровня, выступающую в Суперлиге, и академию высокого уровня, которая будет использоваться как трамплин для детей в Европу. Это даст им преимущество в конкуренции».

Помимо Пэтсона Дака можно вспомнить и Энока Мвепу из «Брайтона» и Секу Койта, который уже два сезона играет в «РБ Зальцбург». Все они воспитанники академии «Селтика Кафуэ».

Только с игрой у команды есть проблемы: «Селтик» идет пока четвертым (из семи команд) в Суперлиге Замбии, набрав 11 очков в 7 играх.

Дака 5 лет назад играл в дубле «Кафуэ», но транзитом через второй дивизион Австрии попал в «Лестер»

Кануте впервые увидел Пэтсона в 2016-м, когда он был в аренде в другом клубе из Кафуэ:

"Он мне сразу очень понравился. Я посмотрел несколько видео и довольно быстро убедился в том, что у него есть редкие качества.

Например, у него феноменальная скорость, он может спокойно пробить с обеих ног. В нем было полно сил, индивидуальности и зрелости в юном возрасте. Я был уверен, что мы сможем что-то сделать с этим ребенком".

Транзитом через «Лиферинг» (второй дивизион Австрии) Пэтсон отправился в «РБ Зальцбург».

"Та сделка, которую Фред (Фредерик Кануте) и 12 Management (то самое скаутское агентство) заключили по Пэтсону, не удавалась ни одному клубу Замбии. Не только трансферная стоимость, но и то, как они оформили бонусы и условия будущей продажи.

Обычно для нас самым важным является именно пункт о продаже игрока в контракте. Мы считаем, что нашим игрокам просто необходимо набраться опыта в хороших командах, и тогда они смогут подняться. Пэтсон показывает, какими могут стать наши игроки с помощью тренера.

Потребовалось время, чтобы убедиться, что наш клуб получит выгоду в дальнейшем. Мы позволили 12 Management решать все наши трансферные вопросы. У нас партнерские отношения с Фредом. Он наш консультант. Он готовит нас к будущему, не только ведет переговоры, но и привозит хороших тренеров и оборудование. Это очень важно", — рассказал Ли Кавану.

Два сезона Пэтсон толком не выходил на поле, но раскрылся в 2019-м: он заменил Холанда в атаке «Зальцбурга» и провел два сумасшедших сезона: 24 и 27 голов (в последнем он стал лучшим бомбардиром австрийской лиги). Замбиец показывает прессинг топового уровня: в последнем сезоне еврокубков у него 9,8 прессинг-действий (у того же Варди лишь 5,7).

За рекордные для австрийской лиги 30 млн евро (даже Холанда покупали за 20) Дака поехал покорять Англию: Брендан Роджерс, видимо, подыскивал альтернативу немолодеющему Варди.

В АПЛ Дака пока появляется редко: до прошлых выходных сыграл лишь 27 минут во втором туре АПЛ, где «Лестер» крупно проиграл «Вест Хэму». Зато в субботу форвард вышел на 15 минут против «МЮ» — и забил в добавленное время (4:2).