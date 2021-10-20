Дака сделал покер «Спартаку», а раньше играл в африканской глуши
5 лет назад он играл в африканской глуши, его нашел замбийский Галицкий (наполовину русский!).
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5 лет назад он играл в африканской глуши, его нашел замбийский Галицкий (наполовину русский!).
Кафуэ — небольшой городок из провинции Лусака (столица Замбии) с населением около 200 тысяч человек. Это дом азотных химикатов Замбии, где производят сельскохозяйственные удобрения. А еще здесь есть футбольный клуб «Селтик Кафуэ», который уже несколько лет производит таланты для европейского футбола.
Пэтсон Дака из «Лестера», наверное, самый звездный воспитанник этой академии. И да, еще пять лет назад он тренировался примерно в таких условиях.
Ли Кавану — так зовут замбийского Сергея Галицкого. И он даже наполовину русский! Ли родился в России (на родине матери), но позже переехал к отцу в Замбию. Сотрудничать с европейскими клубами ему помогает легенда малийского футбола Фредерик Кануте, который поиграл в «Тоттенхэме», «Вест Хэме» и «Севилье», а сейчас владеет скаутским агентством.
Кавану учился в университете в Южной Америке, но когда приехал домой, то увидел, что в родном Кафуэ даже нет профессиональной команды. И захотел исправить ситуацию: началось все с того, что к нему в магазин информационных технологий пришли двое мужчин с идеей возродить футбол в Кафуэ. Ли понял, что это отличный шанс стать владельцем клуба и взял на себя финансирование. Но бизнес пошел на дно, Кавану даже ночевал на полу у старшего брата. Тогда команда играла по любителям, а денег еле-еле хватало на автобус для выездов.
В 2007 году Кавану занялся строительством и купил клуб «Лусака Селтик», а любительский «Кафуэ» сделал дублем — туда отправляли молодняк. Через три года он их объединил и основал новый клуб в Кафуэ.
«С этого момента я стал привлекать игроков из других городов, но мы все еще оставались с молодыми. У меня не было другого выбора, ведь ими было легче управлять», — рассказывал Ли. — В начале проекта не было даже мыслей, что на футболе можно зарабатывать деньги. Я жаловался, что пожертвовал всем — машиной, землей, — чтобы управлять командой. Но люди говорили, что это окупится".
В тот же год «Кафуэ» совершил первую успешную сделку — за 50 тысяч евро Чисамба Лунгу поехал в «Урал»! И задержался там на 7 лет, пока не переехал в турецкий «Аланьяспор». Все-таки Григорий Иванов не обманывал, когда говорил про африканских талантов за 200 тысяч.
В 2012 году Кавану предложили возглавить программу развития молодежи в Замбии, и это помогло ему объехать все провинции и создать группу неофициальных скаутов, которые рекомендовали ему игроков со всей страны.
«Я побывал почти в каждом городе Замбии и наладил отношения с людьми, которые могли заметить талант. В итоге я создал группу скаутов, которая существует и по сей день. У нас есть беседа в WhatsApp, куда они присылают фотографии и видео перспективных игроков в возрасте 14 или 15 лет. У нас есть даже 12-летние».
Сейчас смело можно сказать, что академия в Кафуэ — лучшая в Замбии. Для игроков издалека «Селтик» предоставляет интернат. Благодаря сотрудничеству с компанией Кануте клуб становится более профессиональным: в команде все больше знакомятся со спортивным питанием и наукой, а недавно даже пригласили бразильского тренера по физподготовке.
Такая политика клуба ведет к реализации крупного проекта, который Кавану планировал с 2010 года. Он может привести к тому, что «Селтик» построит большую школу-интернат и станет крупным тренерским центром для значительной части Африки.
«Эти деньги помогут нам развивать молодежь, и у нас будут условия мирового класса, такие же, как в Европе. Потом, когда ребенок поедет в Европу, все будет так же. У нас нет ничего подобного в этой части Африки, поэтому мы будем принимать детей из Малави, Конго, Ботсваны и других стран. В итоге мы хотим иметь команду высокого уровня, выступающую в Суперлиге, и академию высокого уровня, которая будет использоваться как трамплин для детей в Европу. Это даст им преимущество в конкуренции».
Помимо Пэтсона Дака можно вспомнить и Энока Мвепу из «Брайтона» и Секу Койта, который уже два сезона играет в «РБ Зальцбург». Все они воспитанники академии «Селтика Кафуэ».
Только с игрой у команды есть проблемы: «Селтик» идет пока четвертым (из семи команд) в Суперлиге Замбии, набрав 11 очков в 7 играх.
Кануте впервые увидел Пэтсона в 2016-м, когда он был в аренде в другом клубе из Кафуэ:
"Он мне сразу очень понравился. Я посмотрел несколько видео и довольно быстро убедился в том, что у него есть редкие качества.
Например, у него феноменальная скорость, он может спокойно пробить с обеих ног. В нем было полно сил, индивидуальности и зрелости в юном возрасте. Я был уверен, что мы сможем что-то сделать с этим ребенком".
Транзитом через «Лиферинг» (второй дивизион Австрии) Пэтсон отправился в «РБ Зальцбург».
"Та сделка, которую Фред (Фредерик Кануте) и 12 Management (то самое скаутское агентство) заключили по Пэтсону, не удавалась ни одному клубу Замбии. Не только трансферная стоимость, но и то, как они оформили бонусы и условия будущей продажи.
Обычно для нас самым важным является именно пункт о продаже игрока в контракте. Мы считаем, что нашим игрокам просто необходимо набраться опыта в хороших командах, и тогда они смогут подняться. Пэтсон показывает, какими могут стать наши игроки с помощью тренера.
Потребовалось время, чтобы убедиться, что наш клуб получит выгоду в дальнейшем. Мы позволили 12 Management решать все наши трансферные вопросы. У нас партнерские отношения с Фредом. Он наш консультант. Он готовит нас к будущему, не только ведет переговоры, но и привозит хороших тренеров и оборудование. Это очень важно", — рассказал Ли Кавану.
Два сезона Пэтсон толком не выходил на поле, но раскрылся в 2019-м: он заменил Холанда в атаке «Зальцбурга» и провел два сумасшедших сезона: 24 и 27 голов (в последнем он стал лучшим бомбардиром австрийской лиги). Замбиец показывает прессинг топового уровня: в последнем сезоне еврокубков у него 9,8 прессинг-действий (у того же Варди лишь 5,7).
За рекордные для австрийской лиги 30 млн евро (даже Холанда покупали за 20) Дака поехал покорять Англию: Брендан Роджерс, видимо, подыскивал альтернативу немолодеющему Варди.
В АПЛ Дака пока появляется редко: до прошлых выходных сыграл лишь 27 минут во втором туре АПЛ, где «Лестер» крупно проиграл «Вест Хэму». Зато в субботу форвард вышел на 15 минут против «МЮ» — и забил в добавленное время (4:2).
В Лиге Европы Дака появляется чаще — в обоих матчах выходил в основе. Со «Спартаком» тоже — и покер.