Бонуччи: 10 лет назад я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, почему не захотел присоединиться к «Зениту» 10 лет назад.
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, почему не захотел присоединиться к «Зениту» 10 лет назад.
«Я мог перейти в “Зенит” 10 лет назад. Конте тогда говорил мне, что я — последний в иерархии защитников “Ювентуса” и мог бы найти другую команду. Мы вступили в переговоры с “Зенитом”, но я прислушался к своей гордости и решил остаться», — цитирует Бонуччи Football Italia.
«В первый год в “Ювентусе” я играл очень мало и собирался переехать в Санкт-Петербург. Я был близок к этому, но на моё решение повлияла супруга», — говорил защитник.
В августе 2011 года в СМИ сообщалось, что переманить Бонуччи в «Зенит» хотел тогдашний главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Наполи».