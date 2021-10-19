Бонуччи: 10 лет назад я мог перейти в «Зенит», но прислушался к своей гордости

«Я мог перейти в “Зенит” 10 лет назад. Конте тогда говорил мне, что я — последний в иерархии защитников “Ювентуса” и мог бы найти другую команду. Мы вступили в переговоры с “Зенитом”, но я прислушался к своей гордости и решил остаться», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 20.10.2021, 22:00 Зенит - Ювентус -

Ранее Бонуччи заявлял, что в 2011 году был близок к переходу в «Зенит», но супруга повлияла на его решение остаться в «Ювентусе».