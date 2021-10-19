«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Жуан Канселу (30-я минута), Рияд Марез (43, 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У бельгийского клуба отличился Ханс Ванакен (81). Для 19-летнего Палмера прошедший матч стал дебютным в Лиге чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали вторую победу в турнире при одном поражение. Бельгийский клуб потерпел первое поражение при одной победе и ничьей. В следующем туре английский и бельгийский клубы встретятся вновь, но уже в Манчестере 3 ноября.