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22:02 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» со счетом 5:1 обыграл бельгийский «Брюгге» в гостях в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге.

Манчестер Сити
Брюгге
Спортинг
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Источник: AP 2021

Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Жуан Канселу (30-я минута), Рияд Марез (43, 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У бельгийского клуба отличился Ханс Ванакен (81). Для 19-летнего Палмера прошедший матч стал дебютным в Лиге чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали вторую победу в турнире при одном поражение. Бельгийский клуб потерпел первое поражение при одной победе и ничьей. В следующем туре английский и бельгийский клубы встретятся вновь, но уже в Манчестере 3 ноября.

В другом матче в группе С турецкий «Бешикташ» дома проиграл португальскому «Спортингу» со счетом 1:4.

Брюгге
1:5
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
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