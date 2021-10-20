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00:19 (мск), источник: ТАСС

Дубль Месси принес ПСЖ победу над «Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 19 октября. Французский футбольный клуб ПСЖ обыграл на своем поле германский «Лейпциг» со счетом 3:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

В составе парижан голами отметились Килиан Мбаппе (9-я минута) и Лионель Месси (67; 74, с пенальти). У гостей отличились Андре Силва (28) и Норди Мукиеле (57). На четвертой добавленной ко второму тайме минуте Мбаппе не реализовал 11-метровый.

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До этого Месси, перешедший в ПСЖ в августе, забил лишь один мяч в пяти встречах за новую команду. Впервые аргентинец отличился во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в матче против английского «Манчестер Сити» (2:0).

В другом матче группы А «Манчестер Сити» разгромил в гостях бельгийский «Брюгге» (5:1). После трех сыгранных матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, набрав семь очков. Далее идет «Манчестер Сити» (6), «Брюгге» (4), замыкает таблицу «Лейпциг» (0).

В следующем туре ПСЖ сыграет с «Лейпцигом» 3 ноября на выезде, «Манчестер Сити» в тот же день примет «Брюгге».

ПСЖ
3:2
Первый тайм: 1:1
РБ Лейпциг
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