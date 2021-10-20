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00:22 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 октября. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» со счетом 3:2 обыграл испанский «Атлетико» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Эстадио Метрополитано».

Атлетико
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Источник: AP 2021

У «Ливерпуля» отличились Мохамед Салах (8, 76-я минуты — с пенальти), Наби Кейта (13). В составе «Атлетико» забитыми голами отметился Антуан Гризманн (20-я и 34-я минуты). Салах стал первым игроком «Ливерпуля», который смог отличиться в девяти матчах кряду во всех турнирах.

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На 52-й минуте Гризманн получил красную карточку за опасную игру. На 84-й минуте после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR) судья отменил пенальти в ворота «Ливерпуля».

Последний раз команды встречались в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20 на стадии ⅛ финала. По сумме двух матчей дальше прошел «Атлетико».

В другом матче группы B португальский «Порту» дома обыграл итальянский «Милан» со счетом 1:0. «Ливерпуль» занимает первое место в группе, набрав 9 очков после трех матчей. Вторым идет «Атлетико» (4), третьим — «Порту» (4), замыкает таблицу «Милан» (0). В четвертом туре «Атлетико» и «Ливерпуль» встретятся вновь, игра пройдет в Ливерпуле 3 ноября.

В других матчах игрового дня испанский «Реал» в гостях обыграл донецкий «Шахтер» (5:0), нидерландский «Аякс» дома одержал крупную победу над германской «Боруссией» из Дортмунда (4:0).

Атлетико
2:3
Первый тайм: 2:2
Ливерпуль
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