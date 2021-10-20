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00:16 (мск), источник: ТАСС

Молдавский «Шериф» потерпел первое поражение в футбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 19 октября. Молдавский футбольный клуб «Шериф» со счетом 1:3 проиграл итальянскому «Интеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Шериф
Интер
Реал
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Источник: AFP 2021

Забитыми мячами в составе итальянского клуба отметились Эдин Джеко (34-я минута), Артуро Видаль (58), Стефан де Врей (67), у «Шерифа» отличился Себастьен Тилль (52), забивший второй гол в нынешнем розыгрыше турнира, в прошлом туре он отметился победным мячом в ворота испанского «Реала» (2:1). В прошлом году Тилль выступал в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Тамбов».

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«Шериф» является действующим чемпионом Молдавии, что позволило команде попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб из Тирасполя вышел в основной турнир. «Шериф» стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

Молдавская команда потерпела первое поражение на групповом этапе, ранее подопечные Юрия Вернидуба обыграли «Реал» и украинский «Шахтер» (2:0). Подопечные Симоне Индзаги одержали первую победу, ранее они проиграли «Реалу» (0:1) и сыграли вничью с «Шахтером» (0:0).

После трех матчей «Шериф» остается на первой строчке в таблице группе D, имея в своем активе шесть очков, на второй — «Реал» (шесть очков), на третьей — «Интер» (4), на четвертой — «Шахтер» (1).

В следующем матче «Шериф» на своем поле встретится с «Интером» 3 ноября.

Интер
3:1
Первый тайм: 1:0
Шериф
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