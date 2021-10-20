«Зенит» в среду сыграет с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов

Команды впервые сыграют в этом сезоне Лиги чемпионов. До этого «Зенит» в гостях уступил английскому «Челси» (0:1), а также на своем поле выиграл у шведского «Мальмё» (4:0). «Ювентус» оказался сильнее «Мальмё» (3:0) и «Челси» (1:0).

В третьем и четвертом турах команды проводят парные матчи, ответная игра «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября в Турине. После двух туров туринский клуб с шестью очками занимает первое место в таблице группы Н, далее идут «Челси» (3), «Зенит» (3) и «Мальмё» (0).

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 20.10.2021, 22:00 Зенит - Ювентус -

«Ювентус» с 14 очками после восьми игр занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Однако клуб из Турина выиграл последние пять матчей во всех турнирах. «Зенит» лидирует в таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка в 11 играх. При этом петербуржцы проиграли в двух последних встречах против тульского «Арсенала» и «Сочи» с одинаковым счетом 1:2.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболисты чувствуют себя нормально после двух поражений. «Это всего лишь статистика, — сказал Семак на пресс-конференции. — У “Ювентуса” хорошее положение, не так много очков нужно набрать, чтобы выйти в следующий раунд. Для нас матч с “Ювентусом” будет очень важным, так как [от него] зависит выход в плей-офф».

Артем Дзюба и Сергей Семак | Источник: РИА "Новости"

Слова главного тренера подтвердил и защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. «У “Ювентуса” много сильных сторон. Мне кажется, это командная игра, хорошая оборона и атака, но сила больше в командных действиях. Нервозности перед матчем нет, ожидает тяжелая игра, это Лига чемпионов. Несмотря на наши ожидания, нет времени расстраиваться [из-за результатов], нужно набирать очки», — сказал Караваев журналистам.

«Ювентус» должен выложиться на 100%

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что его футболисты не должны недооценивать «Зенит», чтобы рассчитывать на победу в игре. «Зенит» — очень хорошая команда, там есть техничные игроки в полузащите и нападении, — сказал Аллегри на онлайн-конференции. — Команда показывает игру европейского уровня, в Лондоне с «Челси» они хорошо оборонялись. Для нас это важный этап, эти игры позволили бы повысить шансы на выход в плей-офф. Не надо недооценивать «Зенит», нужно воспользоваться случаем, чтобы улучшить шансы на выход в плей-офф".

Массимилиано Аллегри | Источник: AP 2021

Семак очень высоко оценил уровень игры «Ювентуса». «Это машина по достижению нужного результата, — заявил он. — Играет агрессивно в обороне, когда нужно, проводит контратаки. Сейчас все выглядит очень хорошо с точки зрения результата и игры. В атакующей линии команды нравится [Альваро] Мората, в обороне — Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини».

Аллегри также отметил игру нападающего Артема Дзюбы. «Зенит» является командой с техничными игроками, особенно в полузащите, хорошо играет в атаке, — отметил Аллегри. — Есть два разных нападающих. Один очень высокий, Дзюба. Он очень хорошо играет головой. Другой нападающий очень техничный. Чтобы добиться победы, мы должны хорошо сыграть против них".

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа E, 20.10.2021, 19:45 Барселона - Динамо К -

В составе «Зенита» смогут сыграть все футболисты, кроме полузащитника Магомеда Оздоева, который 5 октября провел первую тренировку после травмы колена. Также в матче примет участие защитник Ярослав Ракицкий, он не играл в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала» из-за повреждения. У «Ювентуса» встречу пропустит нападающий Пауло Дибала, который продолжает восстановление.

В среду также состоятся игры «Барселона» (Испания) — «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия) — «Вольфсбург» (Германия), «Бенфика» (Португалия) — «Бавария» (Германия), «Лилль» (Франция) — «Севилья» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Аталанта» (Италия) и «Янг Бойз» (Швейцария) — «Вильярреал» (Испания).