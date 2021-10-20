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09:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после поражения от мерсисайдцев (2:3) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Ливерпуль
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Источник: Reuters
Я обычно никому не пожимаю руку после матча, потому что мне не нравится эта традиция. Не считаю, что нужно это делать. Впрочем, в следующий раз, когда я встречусь с Юргеном, я обязательно поприветствую его.
Диего Симеоне

«Это был трудный матч против сильного соперника, который обычно побеждает и много забивает. Мы начали матч совсем не так, как планировали. После второго пропущенного мяча у нас стало что-то получаться. У нас были шансы выйти вперед в счете, у нас было преимущество, но вратарь “Ливерпуля” отлично проявил себя. Мы хорошо перестроились на игру в меньшинстве. В прошлом туре мы были в большинстве против “Милана”, теперь мы остались в меньшинстве. Мы не видели поводов для удаления, но судья видел, поэтому мы остались вдесятером», — приводит Marca слова Симеоне.

Сразу после финального свистка Симеоне убежал в подтрибунное помещение, в то время как Клопп пожал руки футболистам и остальному персоналу «Атлетико», проходившим мимо него.

«Атлетико» занимает второе место в группе B с 4 очками в 3 матчах, «Ливерпуль» лидирует с 9 очками в 3 играх.

Атлетико
2:3
Первый тайм: 2:2
Ливерпуль
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