Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля»

Я обычно никому не пожимаю руку после матча, потому что мне не нравится эта традиция. Не считаю, что нужно это делать. Впрочем, в следующий раз, когда я встречусь с Юргеном, я обязательно поприветствую его.

«Это был трудный матч против сильного соперника, который обычно побеждает и много забивает. Мы начали матч совсем не так, как планировали. После второго пропущенного мяча у нас стало что-то получаться. У нас были шансы выйти вперед в счете, у нас было преимущество, но вратарь “Ливерпуля” отлично проявил себя. Мы хорошо перестроились на игру в меньшинстве. В прошлом туре мы были в большинстве против “Милана”, теперь мы остались в меньшинстве. Мы не видели поводов для удаления, но судья видел, поэтому мы остались вдесятером», — приводит Marca слова Симеоне.