Для «Спартака» «Лестер» опаснее «Наполи». Но есть важный нюанс

Вечером 20 октября «Спартак» играет с «Лестером» в Лиге Европы. Хочется сказать, что после сенсации в Неаполе и внезапного спасения в концовке с «Динамо» давать прогнозы на этот матч трудно. И это действительно так, но не только из-за непредсказуемости «Спартака».

Если посмотреть на игру «Лестера» в чемпионате Англии, то для спартаковцев эта команда выглядит ещё опаснее, чем «Наполи». Шанс «Спартака» в том, что Лига Европы для англичан не так важна, как АПЛ.

При Роджерсе «Лестер» очень стабилен в АПЛ

После сказочного чемпионства в сезоне-2016/2017 «Лестер» долго и весело похмелялся — дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов и неровно выступал в Англии. После Клаудио Раньери с командой работали Крейг Шекспир и Клод Пюэль, с которыми клуб болтался в середине таблицы без особых перспектив на продвижение вверх.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 20.10.2021, 17:30 Спартак - Лестер -

Так продолжалось до прихода Брендана Роджерса. При нём «Лестер» быстро перестроился и выдал плотную концовку сезона-2018/2019, чуть не изменив расклад в борьбе «Ливерпуля» и «Ман Сити» за титул. Тогда Гвардиолу спас сумасшедший удар Венсана Компани. Прогресс «Лестера» продолжился и в новом сезоне — команда долго шла в первой четвёрке, но завалила концовку и упала на пятое место.

Весной 2021-го ситуация повторилась — «Лестер» уверенно держался в зоне ЛЧ, но сдулся ближе к финишу и снова стал пятым. Зато Роджерс взял Кубок Англии, обыграв в финале «Челси». За последние 2,5 года «Лестер» сформировался как одна из самых гибких команд Англии. Роджерс любит высокий прессинг: по PPDA (это показатель интенсивности прессинга) «Лестер» был первым в сезоне-2019/2020 и пятым в сезоне-2020/2021. Кроме того, тренер не привязывается к одной схеме и грамотно ротирует состав.

Можно критиковать «Лестер» за две подряд неудачные концовки в АПЛ, но в условиях плотной конкуренции команда выглядит стабильно и не проседает по общим результатам. От чемпионского состава остались только Амарти, Олбрайтон, Шмейхель и Варди — роль последних двоих до сих пор очень велика.

Джейми Варди всё ещё хорош. Но в «Лестере» силён не только он

У «Спартака» часто возникают проблемы при передачах за спину защитникам — этим пользуются вообще все соперники. «Наполи» спровоцировал таким образом удаление Кофрие, а «Динамо» вымотало «Спартак» постоянными передачами под забеги Тюкавина и атакующих фланговых футболистов.

И вот тут самое время вспомнить о Варди. В свои 34 года он бежит не хуже, чем пять лет назад. «Лестер» до сих пор эксплуатирует его уникальную стартовую скорость, а соперники вынуждены подстраиваться под эти спринты. Прямо сейчас Варди в отличной форме — забил 7 голов в 8 стартовых турах АПЛ и вместе с командой размотал на выходных «МЮ» со счётом 4:2.

Правда, Роджерс чаще бережёт Варди под АПЛ — в прошлом сезоне Лиги Европы форвард сыграл только в 4 матчах из 8 (забил два гола). А сам «Лестер» вылетел в 1/16 от «Славии» — 0:0 на выезде и 0:2 дома. В матчах с «Легией» и «Наполи» Варди выходил только на замену. Скорее всего, со «Спартаком» Роджерс снова оставит его в запасе.

Другой вопрос, что у «Лестера» и без Варди есть футболисты, способные разрывать на пространстве. Здесь осложнить жизнь «Спартаку» может вообще кто угодно — высокой стартовой скоростью обладают, к примеру, Харви Барнс и Келечи Ихеаначо. Дырой в опорной зоне «Спартака» могут воспользоваться Джеймс Мэддисон и Юри Тилеманс. Кстати, зацените шедевр бельгийского хавбека в ворота-де Хеа.

После травмы вернулся Джонни Эванс. Но против «Спартака» он вряд ли выйдет

Если вы не следите за АПЛ, то при упоминании фамилии Эванс у вас в голове всплывёт молодой защитник, косячивший в обороне «МЮ» ещё при Алексе Фергюсоне. Но в 2015-м Эванс нашёл команду попроще — «Вест Бромвич», где быстро стал одним из лидеров. После вылета «Вест Бромвича» из АПЛ защитник перешёл за € 4 млн в «Лестер» и постепенно заиграл так, что в ноябре 2019-го возможность его трансфера рассматривал даже «Манчестер Сити».

У Эванса отличный первый пас — через него «Лестер» часто строит переходы из обороны в атаку. С годами он научился лучше читать эпизоды и выбирать позицию. После ухода Магуайра в «МЮ» рядом с опытным Эвансом по-новому раскрылся Чаглар Сёюнджю. Иногда Эванс вспоминает молодость и чудит (особенно под давлением), но глобально его влияние на надёжность «Лестера» оценил, например, Джон Терри, написавший в апреле, что Эванс — самый недооцененный защитник АПЛ.

Именно травма Эванса — одна из причин смазанной концовки прошлого сезона — без него «Лестер» выиграл всего один матч из четырёх. Старт новой кампании Роджерс тоже провёл без Эванса. «Лестер» в семи турах выиграл всего два раза и сгорел «Вест Хэму» (1:4) с «Брайтоном» (1:2). Но как только Эванс вернулся, случилась победа в матче с «МЮ».

«Джонни — один из лучших защитников в европейском футболе. Он играет в самой конкурентной лиге и прекрасно читает игровые ситуации. И это лишь самая очевидная сторона. Более того, он всегда знает, как мы хотим играть, понимает наши требования. У него по-настоящему футбольный мозг», — это слова Роджерса об Эвансе.

Но, как и в случае с Варди, главный тренер «Лестера» вполне может предоставить Эвансу отдых — особенно с учётом недавней травмы (его заменили в концовке матча с «МЮ»). На этот случай у Роджерса есть Сёюнджю, Вестергор и Амарти. А вот Уэсли Фофана, ворвавшийся в прошлом сезоне в основу «Лестера», залечивает тяжёлую травму колена.

В чём шанс «Спартака»?

Если «Лестер» сыграет со «Спартаком» будто это матч АПЛ, то Роджерс просто переедет Руя Виторию. Сейчас у «Спартака» есть проблемы в центре поля (особенно в опорной зоне) и в оборонительной структуре. С учетом всего этого «Лестер», убивший на днях «МЮ» высоким прессингом и вертикальными выпадами, — точно не самый удобный соперник.

Но есть нюанс. Роджерс не очень ставит на Лигу Европы. Приоритет для «Лестера» в последние сезоны — исключительно попадание в Лигу чемпионов через АПЛ. И путёвка обидно ускользала от команды два раза подряд. Поэтому прошлый сезон ЛЕ «Лестер» провёл в расслабленном режиме и спокойно пропустил дальше «Славию». Сейчас — 2:2 с «Наполи» и поражение от «Легии» 0:1. Не очень похоже на одну из самых гибких команд Англии, верно?

Для понимания — с «Легией» Роджерс сыграл в три центральных защитника (Сёюнджю, Вестергор, Амарти) и выпустил в центр поля Кирнана Дьюсбери-Холла (сейчас вопрос «а это кто вообще?» возник даже у фанатов английского футбола). А пару в нападении составили Дака и Перес, которые не так часто играют в АПЛ.

В общем, ради Лиги Европы Роджерс точно не готов убивать состав и выпускать лучших. В жертву идёт даже баланс команды — основа всех игровых механизмов Роджерса в «Лестере». Возможно, со «Спартаком» будет попытка исправить турнирное положение и Дьюсбери-Холла на поле мы точно не увидим. Но позади у «Лестера» энергозатратный матч с «МЮ», а впереди — непростая встреча с дерзким «Брентфордом».