Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Шотландия набрала 31,700 балла и занимает девятое место в рейтинге УЕФА. Россия (31,682) — на 10-й позиции. 11-е место занимает Украина, у которой в активе 30,600 балла.



Напомним, что на этой неделе команды из России проведут три матча в еврокубках. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Матч 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.