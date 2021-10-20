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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

После победы «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Россия опустилась на 10-е место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

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Шотландия набрала 31,700 балла и занимает девятое место в рейтинге УЕФА. Россия (31,682) — на 10-й позиции. 11-е место занимает Украина, у которой в активе 30,600 балла.

Напомним, что на этой неделе команды из России проведут три матча в еврокубках. Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер Сити» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Матч 3-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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