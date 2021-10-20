Итальянский арбитр Гвида напугал Мбаппе
Перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лейпцигом» произошел курьезный момент.
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Перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лейпцигом» произошел курьезный момент.
В подтрибунном помещении главный судья Марко Гвида испугал форварда парижан Килиана Мбаппе громким свистом.
Матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:2, Мбаппе забил один гол. После этой встречи парижане с 7 очками занимают первое место в группе A, немецкий клуб — на последней строчке без очков.