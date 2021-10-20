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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Итальянский арбитр Гвида напугал Мбаппе

Перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лейпцигом» произошел курьезный момент.

ПСЖЛейпцигЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В подтрибунном помещении главный судья Марко Гвида испугал форварда парижан Килиана Мбаппе громким свистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:2, Мбаппе забил один гол. После этой встречи парижане с 7 очками занимают первое место в группе A, немецкий клуб — на последней строчке без очков.

ПСЖ
3:2
Первый тайм: 1:1
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