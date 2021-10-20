Три звезды «Ювентуса» стоят дороже, чем весь «Зенит». Есть ли шансы на победу у петербуржцев?

В позапрошлом сезоне «Зенит» был самой дешевой командой группы, в прошлом — держался на третьем месте, чуть дороже «Брюгге». В этом году сине-бело-голубые тоже дороже лишь одной команды в группе («Мальме»), а двум остальным противникам уступают значительно. Самый дорогой футболист в составе «Зенита» — Сердар Азмун, он стоит 25 миллионов евро.

У «Ювентуса» на первом месте по дороговизне сразу два футболиста — полузащитник Маттейс Де Лигт и нападающий Федерико Кьеза, которые стоят по 70 миллионов евро каждый. На третьем месте — форвард Пауло Дибала (50 миллионов евро). Рыночная стоимость трех этих футболистов в сумме (190 миллионов) превышает совокупную цену всего состава «Зенита» (173,7 миллиона).

В целом Transfermarkt.de считает, что вся туринская команда стоит в 3,5 раза дороже «Зенита».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVLaEEmrEUl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVLaEEmrEUl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVLaEEmrEUl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер

Массимилиано Аллегри — топ-тренер Европы. В 2011 году он прервал гегемонию «Интера» в серии А, победив в чемпионате с «Миланом», а с 2014-го стал работать в «Ювентусе». Из туринцев Аллегри сделал команду-династию. Если первое время многие считали, что Массимилиано добивается успеха на багаже Антонио Конте, то со временем мнение об Аллегри изменилось. У «Юве» появились собственный почерк и громкие победы (пять скудетто подряд). Дважды он выводил туринцев в финал Лиги чемпионов.

В 2019 году Аллегри покинул «Юве». На протяжении двух сезонов Массимилиано оставался без работы, но именитые клубы вели с ним переговоры — итальянец мог оказаться и в «Арсенале», и в «Реале», и в «Челси». Этим летом Аллегри вернулся в Турин — «Юве» без него ослаб и с трудом попал в зону Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVJNPSCLLrc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVJNPSCLLrc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVJNPSCLLrc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тактика

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа H, 20.10.2021, 22:00 Зенит - Ювентус -

Аллегри никогда не был тренером-романтиком. Напротив, он всегда был нацелен на результат любыми способами и добивался поставленной задачи. Нынешний «Ювентус» — это контратакующая команда, которая умеет по-разному прессинговать и перестраиваться по ходу отдельных отрезков. Туринцы не любят играть первым номером — достаточно сказать, что в текущем чемпионате Италии они находятся на 10-м месте по среднему проценту владения мячом (49,8%).

В этом сезоне «Ювентус» предпочитает схему 4−4−2, но особую роль в ней исполняет Кьеза — он часто выходит в паре форвардов и максимально продуктивен на этой позиции. В обороне «Юве» необычайно хорош. Если на старте сезона у команды наблюдались серьезные проблемы, то в последних матчах Аллегри взялся за дело — ни с «Челси», ни с «Торино», ни с «Ромой» туринцы не пропустили.

«Зенит» давно лидирует в своем чемпионате, хотя в последнее время забуксовал. «Юве», напротив, ужасно начал сезон (одно набранное очко в трех первых турах), но к середине октября подтянулся к еврокубковой зоне.

Последний матч «Ювентуса»

«Ювентус» — «Рома» — 1:0 (1:0)

Гол: Кин, 16.

Нереализованный пенальти: Верету («Рома»), 44 (вратарь).

У «Зенита» — два поражения подряд, а у его соперника — пять побед кряду. В воскресенье «Ювентус» с большим трудом обыграл одного из конкурентов — «Рому» Жозе Моуринью. Команде Массимилиано Аллегри во многом повезло, потому что назначение пенальти в ее ворота вызвало лавину споров. Причем дело даже не в самом фоле в штрафной «Юве», а в действиях арбитра Даниэле Орсато: он свистнул за секунду до того, как мяч влетел в ворота Щенсны, то есть лишил «Рому» гола. Фол действительно был, но судье следовало дождаться окончания атаки, завершившейся взятием ворот. В итоге гол не был засчитан, Щенсны отразил пенальти, а «Ювентус» дотерпел до победы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVJEb3hrTQP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVJEb3hrTQP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVJEb3hrTQP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто не сыграет

«Зениту» не поможет травмированный Оздоев. Все остальные футболисты восстановились, в том числе Ракицкий, пропустивший последний матч в Туле. Об этом на пресс-конференции заявил Сергей Семак.