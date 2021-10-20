Футболисты «Локомотива» Едвай и Мурило пропустят матч Лиги Европы с «Галатасараем»
Встреча в Москве пройдет в четверг.
Встреча в Москве пройдет в четверг.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Защитники футбольного клуба «Локомотив» Тин Едвай и Мурило не примут участие в матче Лиги Европы с турецким «Галатасараем». Об этом журналистам рассказал главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.
Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет 21 октября и начнется в 22:00 мск.
«Баринов и Пабло являются спасительной связкой, которая помогла нам в обороне, — сказал Гисдоль. — Ситуация с центральными защитниками остается напряженной, но мы надеемся, что скоро поправится Тин Едвай и восстановление Мурило тоже не затянется».
Гисдоль назвал наставника «Галатасарая» Фатиха Терима тренером-лисом. «В игре команды есть его почерк: это тактически дисциплинированная команда с быстрыми игроками по краям, которые убегают в атаку, хорошо выходят из-под прессинга. Терим задаст нам ряд ребусов, которые нужно будет разгадать», — отметил немецкий специалист.
После двух туров в группе Е «Галатасарай» набрал четыре очка, итальянский «Лацио» — три, французский «Марсель» — два, «Локомотив» — одно.