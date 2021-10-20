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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» растерял преимущество в два мяча и проиграл «Лестеру» в ЛЕ

Московский «Спартак» проиграл английскому «Лестер Сити» со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги Европы.

Спартак
ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Во втором тайме красно-белые растеряли преимущество в два гола. Нападающий гостей Патсон Дака сперва сравнял счет, затем вывел свою команду вперед.

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Счет открыли хозяева: гол забил нападающий красно-белых Александр Соболев. Джордан Ларссон отличился на 44-й минуте. В концовке тайма форвард «Лестера» Патсон Дака сократил отставание в счете.

Во втором тайме красно-белые растеряли преимущество. Дака сперва сравнял счет, а затем вывел свою команду вперед, оформив хет-трик. На 78-й минуте африканец снова забил, сделав счет 4:2 в пользу англичан.

В конце основного времени матча красно-белые сократили отставание, но не сумели сравнять счет.

«Спартак» потерпел второе поражение в рамках группового этапа ЛЕ. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Лестера».

Команды снова встретятся в четвертом туре группового этапа. Ответный матч пройдет 4 ноября в Лестере.

«Спартак» выступает в группе C. В квартете москвичам помимо «Лестера» противостоят польская «Легия» и итальянский «Наполи».

Спартак
3:4
Первый тайм: 2:1
Лестер
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