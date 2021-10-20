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19:59 (мск), источник: Sports.Ru

Дака уничтожил «Спартак» одним скиллом. Оцените, как он открывается на линии офсайда

Это вообще законно?

Спартак
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«Спартак» почти идеально провел первый тайм с «Лестером». Сначала — быстрый гол забил Соболев, а в конце тайма Ларссон расстрелял ворота Шмейхеля после прострела Мозеса. Но «Лестер» отыграл один мяч еще в первом тайме: Пэтсон Дака открылся под передачу Ихеаначо на линии офсайда и отправил мяч в ближний.

Это был не единственный подобный момент в игре. Уже сейчас можно говорить, что Дака — мастер открываний на линии офсайда.

Вот первое доказательство — момент при счете 0:0: замбийский форвард открывается под закидушку от Мэддисона, центр защиты «Спартака» проваливается, но Дака не попадает в створ.

Второй эпизод из первого тайма: Пэтсон отклеивается от Рассказова и принимает длинную передачу от Тилеманса — опять на линии офсайда. Замбиец влетел в штрафную, споткнулся об ногу Самюэля Жиго — просил пенальти, но судья не увидел нарушения. Снова максимально опасно.

Дака продолжил кошмарить защиту «Спартака» и во втором тайме. Вот третий гол «Лестера» — опять занимает выгодную позицию на линии и убегает забивать свой третий мяч.

Вы не поверите, но в эпизоде с четвертым голом Дака опять своевременно рванул под передачу Мэддисона. Просто вау!

Похоже, «Лестер» нашел идеального наследника Джейми Варди. Пока Пэтсон только осваивается в новом клубе, покер точно ему поможет. Просто представьте, что будут творить форварды, когда оба достигнут пиковой формы.

Спартак
3:4
Первый тайм: 2:1
Лестер
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