«Зенит» и «Ювентус» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встречу группового этапа обслужит бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвёртый рефери — Ален Бьери.



Санкт-петербургский «Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).