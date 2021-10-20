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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Ювентус» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретятся «Зенит» и «Ювентус».

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Источник: AP 2021
Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 20.10.2021, 22:00

Зенит-Ювентус-

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнётся в 22:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на противостояние:

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Дуглас, Барриос, Ловрен, Вендел, Малком, Клаудиньо, Караваев, Дзюба, Ракицкий.

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Маккени, де Шильо, Алекс Сандро, Бонуччи, Локателли, Мората, Бентанкур, Бернардески, Кьеза.

Встречу группового этапа обслужит бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Ассистенты — Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Четвёртый рефери — Ален Бьери.

Санкт-петербургский «Зенит» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» (6) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (3) и «Мальмё» (0).

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