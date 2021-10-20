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21:34 (мск), источник: Sports.Ru

Руй Витория: Нельзя голословно утверждать, что Рассказов во всем виноват. Вы видели, как тренируются Кутепов и Гапонов? Готовы решать?

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после поражения от «Лестера» (3:4) в матче Лиги Европы.

Спартак
ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
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«Конечно, играли качественно, но за ошибки в Лиге Европы надо платить дорого. Стратегия была хорошей, мы забили дважды в первом тайме, но “Лестер” воспользовался нашими небольшими ошибками, перехватил инициативу. Игра была высокого уровня, против сильного соперника.

Игра складывается из моментов и нюансов. Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются? Готовы принять решение на себя? Я не понимаю тех, кто считает, что виноват один игрок. Это ошибка серии игроков, а не одного.

Я принимаю критику, но нельзя голословно утверждать, что во всем виноват Рассказов. Говорить, что кто-то в чем-то где-то виноват, будет неправильно. Самое простое — обвинить кого-то.

В раздевалке я подойду и скажу лично, но буду объяснять ошибку, а не публично обвинять футболиста», — сказал Витория.

Спартак
3:4
Первый тайм: 2:1
Лестер
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