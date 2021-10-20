«Барселона» минимально обыграла киевское «Динамо» благодаря голу Пике

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Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 (мск).

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.

Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему помогали ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.