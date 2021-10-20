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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» минимально обыграла киевское «Динамо» благодаря голу Пике

Сегодня, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо».

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Источник: AP 2021
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Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 19:45 (мск).

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.

Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ему помогали ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Жереми Пиньяр.

«Барселона» и киевское «Динамо» играют в одной группе с «Баварией» и Бенфикой. В данный момент турнирную таблицу квартета возглавляет немецкий клуб.

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
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