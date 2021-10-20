«Зальцбург» обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге и завершилась со счётом 3:1.

На 3-й минуте первый гол забил нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми, ему ассистировал Николас Зайвальд.

Форвард «Вольфсбурга» Лукас Нмеча сравнял счёт, голевую передачу отдал Максимилиан Арнольд.

Во втором тайме нападающий хозяев Ноа Окафор вывел свою команду вперёд.

На 77-й минуте Окафор оформил дубль, результативный пас отдал Бернардо.

Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, выкупленный у «Динамо» летом, остался в запасе гостей.