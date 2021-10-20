Журналиста после матча с «Лестером» избил бывший глава фан-клуба «Спартака»

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Журналиста РБК Александра Щёголева после матча 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4) избил бывший директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов, сообщает телеграм-канал Baza.

Коршунов был лидером движения «Фратрия». В апреле 2019 года совет «Фратрии» выступил с заявлением, в котором сообщалось о решении сложить полномочия главы фан-клуба «Спартака» с Коршунова. Валентин возглавлял фан-клуб с 2015 года.

Ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». В ходе конфликта агрессор нецензурно выражался, требуя перестать его снимать, после чего набросился на репортёра.