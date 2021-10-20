Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Вильярреал
14
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Аталанта
32
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Мальме
40
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Ювентус
01
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
04
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Вольфсбург
31
Футбол. Еврокубки
19:45
Барселона
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Лестер
34
Все события
Фоторепортажи
27«Спартак» — «Динамо»: четыре гола и массовая потасовка
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналиста после матча с «Лестером» избил бывший глава фан-клуба «Спартака»

Журналиста РБК Александра Щёголева после матча 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4) избил бывший директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов, сообщает телеграм-канал Baza.

Спартак
ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Журналиста РБК Александра Щёголева после матча 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4) избил бывший директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов, сообщает телеграм-канал Baza.

Коршунов был лидером движения «Фратрия». В апреле 2019 года совет «Фратрии» выступил с заявлением, в котором сообщалось о решении сложить полномочия главы фан-клуба «Спартака» с Коршунова. Валентин возглавлял фан-клуб с 2015 года.

Ранее было опубликовано видео нападения на журналиста после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». В ходе конфликта агрессор нецензурно выражался, требуя перестать его снимать, после чего набросился на репортёра.



Напомним, сегодня после матча «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу английского клуба, возле VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. В стычке с неизвестным пострадал журналист РБК Александр Щёголев. И его, и нападавшего отвели в полицейский участок.

Спартак
3:4
Первый тайм: 2:1
Лестер
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Спартак» вел 2:0, но «Лестер» убрал его одним приемом
Дзюба о «Спартаке» и «Динамо»: Нужно показать, кто в доме хозяин
Глобальный раскол: УЕФА и ФИФА сошлись в схватке из-за ЧМ
Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках
Гол Пике дал «Барсе» надежду, но победа над Киевом не убедила
Дака сделал покер «Спартаку», а раньше играл в африканской глуши
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь