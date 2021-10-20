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20 октября, источник: Lenta.Ru

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

«Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Зенит
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Гости сумели открыть счет только на 86-й минуте матча. Отличился шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски.

Таким образом, «Зенит» уступил во втором матче в рамках группового этапа ЛЧ. В активе подопечных Сергея Семака только одна победа по итогам трех матчей. Также в группе выступают шведский «Мальме» и лондонский «Челси».

Ранее в Москве прошла встреча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и английским «Лестером». Красно-белые по ходу матча упустили преимущество в два мяча и проиграли со счетом 3:4.

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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