«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Гости сумели открыть счет только на 86-й минуте матча. Отличился шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски.

Таким образом, «Зенит» уступил во втором матче в рамках группового этапа ЛЧ. В активе подопечных Сергея Семака только одна победа по итогам трех матчей. Также в группе выступают шведский «Мальме» и лондонский «Челси».