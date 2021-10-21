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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» на выезде крупно обыграл «Янг Бойз» в третьем туре Лиги чемпионов

Испанский «Вильярреал» одержал победу на выезде в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Янг Бойз
ВильярреалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Подопечные Унаи Эмери обыграли швейцарский «Янг Бойз» со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария).

На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино, через 10 минут преимущество гостей упрочил нападающий Жерар Морено с передачи Дани Парехо.

На 88-й третий гол «Вильярреала» забил испанский защитник Альберто Морено, точку в противостоянии поставил нигериец Саму Чуквезе.

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — белорус Алексей Кульбаков.

Янг Бойз
1:4
Первый тайм: 0:2
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