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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» разгромил «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и шведским «Мальме».

Челси
МальмеЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл на 9-й минуте Андреас Кристенсен после результативного паса Тьяго Силвы. Затем итальянец Жоржиньо реализовал 11-метровый удар. Через 3 минуты после свистка на 2-й тайм Кай Хаверц после ассиста Каллума Хадсона-Одои забил 3-й гол хозяев поля. После этого Жоржиньо реализовал 2-й пенальти в этом матче.

Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье Ему помогали ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный рефери — Томас Леонар.

Челси
4:0
Первый тайм: 2:0
Мальме
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