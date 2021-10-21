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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» разгромила «Бенфику», Зане оформил дубль

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии».

Бенфика
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 70-й минуте первый гол в матче забил форвард «Баварии» Лерой Зане. Судья назначил штрафной удар, Зане долго готовился и исполнил роскошный, неберущийся, мощнейший удар над «стенкой» в ближний угол на средней высоте.

На 80-й минуте Эвертон забил в свои ворота. Спустя две минуты Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного. Ещё через две минуты Зане оформил дубль.

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге (Сучава, Румыния). Резервный рефери — Марчел Бырсан.

«Бавария» в трёх матчах набрала 9 очков и занимает первое место в группе Е. «Бенфика» (4) — вторая.

Бенфика
0:4
Первый тайм: 0:0
Бавария
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