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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 в матче с «Аталантой», победный гол забил Роналду

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» переиграл «Аталанту».

Манчестер Юнайтед
АталантаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 3:2.

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На 15-й минуте первый гол забил полузащитник бергамасков Марио Пашалич. Пашалич после флангового прострела в одно касание переправил мяч в сетку с близкого расстояния ногой. Мерих Демирал забил второй гол «Аталанты», после навеса с углового вколотив мяч в ворота головой.

На 53-й минуте форвард «МЮ» Маркус Рашфорд с угла вратарской точно пробил под дальнюю штангу после классной разрезающей передачи Фернандеша в штрафную. На 75-й минуте защитник «МЮ» Гарри Магуайр сравнял счёт. Спустя шесть минут Криштиану Роналду забил победный гол.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 68 минуте.

«МЮ» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 0:2
Аталанта
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