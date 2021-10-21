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00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лилль» вничью сыграл с «Севильей» в третьем туре Лиги чемпионов

Французский «Лилль» вничью сыграл с испанской «Севильей» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Лилль
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Источник: AP 2021
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Встреча прошла на стадионе Пьер-Моруа (Вильнёв-д’Аск, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Матч обслуживала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Дэвид Кут. Оливер показал хозяевам четыре жёлтые карточки, гости получили одну.

«Лилль» и «Вильярреал» представляют группу G, куда также попали «Ред Булл Зальцбург» и «Вольфсбург». В данный момент турнирную таблицу квартета с семью очками возглавляет Зальцбург, ранее обыгравший «Вольфсбург» со счётом 3:1.

Лилль
0:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
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