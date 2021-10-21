«Лилль» вничью сыграл с «Севильей» в третьем туре Лиги чемпионов

Матч обслуживала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Дэвид Кут. Оливер показал хозяевам четыре жёлтые карточки, гости получили одну.

«Лилль» и «Вильярреал» представляют группу G, куда также попали «Ред Булл Зальцбург» и «Вольфсбург». В данный момент турнирную таблицу квартета с семью очками возглавляет Зальцбург, ранее обыгравший «Вольфсбург» со счётом 3:1.