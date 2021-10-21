«Ювентус» успел включить голову

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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» провел в целом очень неплохой матч против одного из фаворитов своего квартета «Ювентуса», но все-таки проиграл. Победу итальянскому гранду принес единственный гол, забитый в концовке Деяном Кулушевски.

Эта игра, конечно, должна была нравиться тем, кто переживает за «Зенит» и все ждет, когда по стилю, по манерам он будет действительно похож на континентальных грандов. Групповой этап петербуржцы открыли матчем, в котором почти на равных бились против «Челси». Теперь еще убедительнее смотрелись, столкнувшись с другим монстром.

В зенитовском футболе было много хорошего — жесткость и цепкость в середине поля и, главное, ключевой зоне перед своей штрафной, перехваты, неплохие прорывы в чужие тылы — или одиночные, или, даже чаще, коллективные. В момент по-настоящему острый они за первый тайм трансформировались, правда, лишь однажды — как раз после заставившего «Ювентус» расстаться с мячом прессинга, скидки Малкома и удара Клаудинью, мощь которого, кажется, стала сюрпризом для вратаря Войцеха Щенсного: отбил он его с колоссальным трудом.

Но в том-то и дело, что у туринцев с их, несмотря на уход Криштиану Роналду, на потерю из-за травмы Паоло Дибалы, все еще шикарным по именам и набору умений нападением остроты было еще меньше. При этом «Зенит» не испытывал никаких очевидных проблем ни со считыванием итальянских комбинаций, ни с противодействием персональным — звездам гостей. Альваро Мората, который, по идее, должен был кусать петербуржцев активнее остальных, просто потерялся на поле. Федерико Кьеза, Федерико Бернардески, Родриго Бентанкур иногда взрывались, но это были такие взрывы, что волна от них гасла задолго до того, как ей удавалось добраться до вратарской. За половину матча «Ювентус» не нанес ни единого более или менее толкового удара, и это был удивительный факт.

Шанс у туринцев, наконец, возник вскоре после перерыва. Морате все-таки удалось разрезать зенитовскую оборону передачей, и Уэстон Маккенни вдруг обнаружил, что принимает мяч в дюжине метров от ворот, а защитники остались позади. Тут хозяев выручил голкипер Станислав Крицюк, почувствовавший беду и выбросившийся навстречу Маккенни очень вовремя.

Если игроки «Ювентуса» думали, что этот выход в любом случае хороший для них знак, они заблуждались. «Зенит» ответил на укус от Маккенни несколькими своими. Один был безумно опасным: Клаудинью вывалился на ворота слева и аккуратно, чуть ли не эстетским «парашютиком» отправил мяч в дальний угол, немножко промахнувшись.

И с «физикой» у «Зенита» все было в полном порядке. Шло время — а он абсолютно не «подсаживался». Вот характерный эпизод. «Зенит» подавал угловой — и подал крайне неудачно, так, что, по сути, развернул туринскую контратаку. Деян Кулушевски несся с мячом, не видя рядом никого и, наверное, думая, что путь к цели открыт, — ведь на стандарт пришли почти все зенитовцы. Однако неожиданно перед разогнавшимся Кулушевски возник барьер сразу из трех появившихся словно из ниоткуда и словно давно карауливших его в этой точке петербуржцев. Нет, в этот вечер от них было не убежать.

Этот матч, казалось, прямым курсом двигался к нулевой ничьей. «Ювентус» ближе к финишу даже производил впечатление команды, которая стремится не столько забить гол, сколько не пропустить: осторожность в его игре слишком явно брала верх над риском. Но «Зенит» все же сфальшивил, забыв закрыть в штрафной Кулушевски, который кивком головы скинул мяч в угол. Добытое преимущество «Ювентус» удержал, хотя, кстати, не без труда — на последних минутах зенитовцы поддавливали довольно плотно.

После этой встречи в активе «Зенита» осталось три очка, заработанные в предыдущем туре во встрече с аутсайдером группы H шведским «Мальме». Он занимает третье место в квартете, на шесть баллов отставая от еще не несшего потерь «Ювентуса» и на три — от «Челси». Лондонцы вчера разгромили «Мальме» — 4:0.