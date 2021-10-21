«Зенит» проиграл три матча подряд впервые за год

В последний раз такая серия была у «Зенита» год назад: 20 октября 2020 года команда из Санкт-Петерьурга потерпела поражение от «Брюгге» (1:2) в ЛЧ, 24-го проиграла «Рубину» (1:2) в РПЛ, а 28-го уступила дортмундской «Боруссии» (0:2) также в Лиге чемпионов.