Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.10
Янг Бойз
Вильярреал
14
Футбол. Еврокубки
20.10
Манчестер Юнайтед
Аталанта
32
Футбол. Еврокубки
20.10
Лилль
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
20.10
Челси
Мальме
40
Футбол. Еврокубки
20.10
Зенит
Ювентус
01
Футбол. Еврокубки
20.10
Бенфика
Бавария
04
Футбол. Еврокубки
20.10
Зальцбург
Вольфсбург
31
Футбол. Еврокубки
20.10
Барселона
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
20.10
Спартак
Лестер
34
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
17Повезло: Россия обыграла Словакию
00:52 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» проиграл три матча подряд впервые за год

«Зенит» уступил «Ювентусу» (0:1) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Зенит
ЮвентусПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Таким образом, команда тренера Сергея Семака потерпела третье поражение подряд во всех турнирах. Ранее «Зенит» уступил «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2) в чемпионате России.

В последний раз такая серия была у «Зенита» год назад: 20 октября 2020 года команда из Санкт-Петерьурга потерпела поражение от «Брюгге» (1:2) в ЛЧ, 24-го проиграла «Рубину» (1:2) в РПЛ, а 28-го уступила дортмундской «Боруссии» (0:2) также в Лиге чемпионов.

«Зенит» идет 3-м в группе ЛЧ с 3 очками. Лидирует «Ювентус» с 9 очками, у «Челси» 6 баллов, у «Мальме» — 0.

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
«Ювентус» успел включить голову
«МЮ» отыгрался с 0:2 с «Аталантой», победный гол забил Роналду
«Бавария» разгромила «Бенфику», Зане оформил дубль
Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках
Бывший глава фан-клуба «Спартака» избил журналиста после матча
Сергей Семак: Игра в Лиге чемпионов — уже праздник для нас
«Челси» разгромил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь