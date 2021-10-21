Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.10
Янг Бойз
Вильярреал
14
Футбол. Еврокубки
20.10
Манчестер Юнайтед
Аталанта
32
Футбол. Еврокубки
20.10
Лилль
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
20.10
Челси
Мальме
40
Футбол. Еврокубки
20.10
Зенит
Ювентус
01
Футбол. Еврокубки
20.10
Бенфика
Бавария
04
Футбол. Еврокубки
20.10
Зальцбург
Вольфсбург
31
Футбол. Еврокубки
20.10
Барселона
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
20.10
Спартак
Лестер
34
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
17Повезло: Россия обыграла Словакию
00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Семак: Игра в Лиге чемпионов — это уже для нас большой праздник

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с туринским «Ювентусом», который завершился со счётом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Зенит
ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий
Читайте также
«Ювентус» успел включить голову

«Это футбол. Что касается самой игры, наверное, моменты были у обеих ворот, хоть и не так много. К сожалению, они воспользовались и реализовали один из своих шансов, а мы нет. Поэтому результат такой.

Любой гол — это цепь ошибок. Примерно такой же мяч они забили с “Ромой”. Качественная фланговая передача, и наши центральные защитники неправильно располагались, позволили Кулушевскому забить.

Лига чемпионов — это праздник. Атмосфера, болельщики позволяют нам получать удовольствие, выступая в Лиге чемпионов, стараясь играть и добиваться результатов. Иногда получается лучше, иногда хуже, но игра в Лиге чемпионов — это уже для нас большой праздник.

Никаких неожиданностей пока в нашей группе не происходит — к сожалению. Но мы будем стараться. Посмотрим, появится ли у нас шансы, чтобы навязать борьбу кому-то из грандов», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Ювентус» успел включить голову
«МЮ» отыгрался с 0:2 с «Аталантой», победный гол забил Роналду
«Бавария» разгромила «Бенфику», Зане оформил дубль
Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках
Бывший глава фан-клуба «Спартака» избил журналиста после матча
«Челси» разгромил «Мальме» в матче Лиги чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь