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10:59 (мск), источник: Sport24

«Их вратарь почти заплакал, смотря на свою оборону». Что в Европе думают о «Спартаке» после проигрыша «Лестеру»

Хотя хвалят Соболева.

Спартак
ЛестерЛига Европы: таблица и календарь
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«Спартак» не смог продлить серию без поражений. В домашней игре с «Лестером» в рамках Лиги Европы команда Витории сгорела 3:4, несмотря на преимущество в два мяча по ходу матча.

У красно-белых получилось по-настоящему ярко проявить себя в атаке, но все испортили провалы в центре поля и частные ошибки защитников. Благодаря им нападающий «Лестера» Дака смог оформить покер.

Британские фанаты не впечатлились игрой московской команды. И остались недовольны судейством из-за неудаления Ломовицкого на последних минутах матчах.

«“Спартак” — слабовольная команда».

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«Со “Спартаком” Дака выглядел словно Герд Мюллер. Их вратарь почти плакал от того, насколько они дерьмово защищаются».

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«Ломовицкий ужасно сыграл против Олбрайтона. За такой жесткий фол только желтая карточка, которая после проверки VAR все равно осталась желтой. Я совершенно сбит с толку из-за того, что его не удалили».

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«В ближайшие годы “Спартак” будет видеть Даку в своих кошмарах».

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«Я слышал, как некоторые болельщики “Спартака” освистали игроков “Лестера”, стоявших на коленях. Это их право. Свобода мнений. А черный африканский нападающий “Лестера” Патсон Дака использовал свою свободу, чтобы забить им четыре гола и выиграть нам матч. Бу!».

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«Приятно видеть, что “Лестер” позаботился сегодня о “Спартаке”. Он помог Шотландии в таблице коэффициентов».

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— Какого хрена игрока не удалили после фола на Олбрайтоне?

— На VAR [работала] русская мафия.

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«Соболев выглядит достойно. Для своего роста он умеет обращаться с мячом».

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Александр Мысякин

Спартак
3:4
Первый тайм: 2:1
Лестер
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