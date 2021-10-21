«Их вратарь почти заплакал, смотря на свою оборону». Что в Европе думают о «Спартаке» после проигрыша «Лестеру»

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«Спартак» не смог продлить серию без поражений. В домашней игре с «Лестером» в рамках Лиги Европы команда Витории сгорела 3:4, несмотря на преимущество в два мяча по ходу матча.

У красно-белых получилось по-настоящему ярко проявить себя в атаке, но все испортили провалы в центре поля и частные ошибки защитников. Благодаря им нападающий «Лестера» Дака смог оформить покер.

Британские фанаты не впечатлились игрой московской команды. И остались недовольны судейством из-за неудаления Ломовицкого на последних минутах матчах.

«“Спартак” — слабовольная команда».

«Со “Спартаком” Дака выглядел словно Герд Мюллер. Их вратарь почти плакал от того, насколько они дерьмово защищаются».

«Ломовицкий ужасно сыграл против Олбрайтона. За такой жесткий фол только желтая карточка, которая после проверки VAR все равно осталась желтой. Я совершенно сбит с толку из-за того, что его не удалили».

«В ближайшие годы “Спартак” будет видеть Даку в своих кошмарах».

«Я слышал, как некоторые болельщики “Спартака” освистали игроков “Лестера”, стоявших на коленях. Это их право. Свобода мнений. А черный африканский нападающий “Лестера” Патсон Дака использовал свою свободу, чтобы забить им четыре гола и выиграть нам матч. Бу!».

«Приятно видеть, что “Лестер” позаботился сегодня о “Спартаке”. Он помог Шотландии в таблице коэффициентов».

— Какого хрена игрока не удалили после фола на Олбрайтоне?

— На VAR [работала] русская мафия.

«Соболев выглядит достойно. Для своего роста он умеет обращаться с мячом».