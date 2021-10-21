Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Группа F
Бергамаски вряд ли были в восторге от приема в Англии, так как под утро в их отеле несколько раз срабатывала сигнализация. Но если команда Джан Пьеро Гасперини и не выспалась, ее точно разбудил стопроцентный момент Рэшфорда. Только англичанин промахнулся, а Пашалич после передачи Дзаппакосты — нет.
300-й матч Криштиану Роналду в футболке «МЮ» явно начался не так, как планировал Уле Гуннар Сульшер. Да и продолжился тоже, и «Олд Траффорд» затих, когда Мерих Демирал забил типично британский гол после углового в исполнении Копмайнерса. Это уже системные проблемы, ведь «красные дьяволы» пропустили в двенадцатом подряд домашнем официальном матче.
Долго ничего не получалось и в атаке, хотя Фред промахнулся из почти идеальной позиции, а Роналду начал второй тайм, не использовав чистый выход один на один. Расколдовал же ворота «Аталанты» Рэшфорд, не имевший право испортить великолепную передачу Бруну Фернандеша. Форвард, с гола которого началась работа Сульшера в Манчестере, вытянул из пропасти и норвежского тренера, и свою команду.
Пожалуй, это был переломный момент, хотя после попадания Мактоминая в штангу гости едва не похоронили «МЮ». Уже после выхода на замену Миранчука на 68-й минуте Де Хеа в одной атаке вытащил удары Сапаты и Малиновского, и вскоре бергамаски дрогнули. У работавшего не покладая рук Муссо не было ни одного шанса остановить удар забытого защитниками напротив пустого угла Магуайра, ну, а атаки Роналду со «второго этажа» — отдельный вид футбольного искусства.
Никто в ЛЧ не забивал головой чаще пятикратного обладателя «Золотого мяча» (25 голов). «МЮ», который все успели похоронить и отправить в неведомую для Криштиану Лигу Европы, устроил невероятное шоу и долгожданный праздник для болельщиков. А португалец создан совсем для другого турнира, что он и подтверждает, забив в каждом матче группового раунда.
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым зафиксировала уверенную победу команды Унаи Эмери. «Подводники» начали с быстрого гола отличившегося в свой 19-й день рождения Пино, укрепили перевес благодаря своему снайперу Жерару Морено, а потом на пути швейцарских ударов стеной стоял Рульи. И пусть один раз Элиа его пробил, испанцы ответили двумя мячами в концовке и сравнялись по очкам с «Аталантой».
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|2. Вильярреал
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|3. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|4. Янг Бойз
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
2 ноября. Вильярреал — Янг Бойз, Аталанта — Манчестер Юнайтед.
Группа Е
В прошлом туре лиссабонцы унизили «Барселону» (3:0), а теперь две трети матча достойно сражались с «Баварией», игрой которой из-за болезни Юлиана Нагельсманна руководил один из его помощников. Показательным получился момент, в котором Нойер проявил мастерство, остановив отличный удар Нуньеса. Преимущество же мюнхенцев материализовалось в гол Левандовски, отмененный из-за того, что передачу Комана поляк замкнул рукой.
ВАР явно был на стороне хозяев, зафиксировав офсайд в начальной стадии атаки, из-за чего уже после перерыва не засчитали мяч Мюллера. «Баварии» требовалось забить так, чтобы придраться было невозможно, и это удалось блестяще исполнившему штрафной Сане. Как оказалось, этого хватило для того, чтобы деморализовать «Бенфику». «Орлам» буквально выщипали перья, а больше всех в этом плане отличился Сане, у которого в активе дубль и пас на все же отличившегося Левандовски.
У «Баварии» три победы из трех возможных с разностью мячей 12:0. В своей группе она такой же космос для остальных, как и в родной бундеслиге.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-0
|9
|2. Бенфика
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|3. Барселона
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|4. Динамо К
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
2 ноября. Динамо К — Барселона, Бавария — Бенфика.
Группа Н
На «Стэмфорд Бридж» все было ожидаемо. Включая эпизод, в котором Вернер не сумел на первых минутах забить из площади ворот. А то, что не удалось немецкому нападающему, сделал отличившийся при подаче углового защитник Кристенсен. И вот это действительно было удивительно, так как отыгравший за «Челси» 137 матчей датчанин забил свой первый мяч в лондонском клубе.
Возможно, скрытые прежде таланты в ближайшее время пригодятся Томасу Тухелю, так как синие лишились получившего травму Лукаку. Заработанный бельгийцем пенальти точно того не стоил, так как англичане и без него выиграли бы за явным преимуществом. И стоило ли бросать Лукаку в бой в рядовой игре после того, как он по медицинским причинам покинул расположение сборной во время «Финала четырех» Лиги наций?
А ведь до перерыва вынужденно пришлось менять еще и Вернера! Какие у этих потерь будут последствия, покажут время и результаты медобследования. Но дело в том, что в «Челси» Тухеля нет ярко выраженных бомбардиров. Больше того, с момента прихода тренера в лондонскую команду ее главными снайперами с шестью мячами являются полузащитники — Маунт и отличившийся в начале второго тайма Хаверц.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ювентус
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|2. Челси
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|3. Зенит
|3
|1
|0
|2
|4-2
|3
|4. Мальме
|3
|0
|0
|3
|0-11
|0
2 ноября. Ювентус — Зенит, Мальме — Челси.
Группа G
Откровение этого квартета — уверенное лидерство «Зальцбурга». Очередной успех «быков» примечателен тем, что австрийская команда обыграла немецкую в главном еврокубке впервые за 43 года! Возможно, дело в том, что счет в игре с «Вольфсбургом» открыл не имеющий никаких комплексов 19-летний нападающий сборной Германии Адейеми.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зальцбург
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|2. Севилья
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|3. Лилль
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|4. Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
2 ноября. Вольфсбург — Зальцбург, Севилья — Лилль.
Андрей Кузичев