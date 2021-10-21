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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду, «Челси» потерял Лукаку и Вернера

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Манчестерский камбэк

Группа F

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа F, 20.10.2021, 22:00

Манчестер Юнайтед3Аталанта2

Бергамаски вряд ли были в восторге от приема в Англии, так как под утро в их отеле несколько раз срабатывала сигнализация. Но если команда Джан Пьеро Гасперини и не выспалась, ее точно разбудил стопроцентный момент Рэшфорда. Только англичанин промахнулся, а Пашалич после передачи Дзаппакосты — нет.

300-й матч Криштиану Роналду в футболке «МЮ» явно начался не так, как планировал Уле Гуннар Сульшер. Да и продолжился тоже, и «Олд Траффорд» затих, когда Мерих Демирал забил типично британский гол после углового в исполнении Копмайнерса. Это уже системные проблемы, ведь «красные дьяволы» пропустили в двенадцатом подряд домашнем официальном матче.

Долго ничего не получалось и в атаке, хотя Фред промахнулся из почти идеальной позиции, а Роналду начал второй тайм, не использовав чистый выход один на один. Расколдовал же ворота «Аталанты» Рэшфорд, не имевший право испортить великолепную передачу Бруну Фернандеша. Форвард, с гола которого началась работа Сульшера в Манчестере, вытянул из пропасти и норвежского тренера, и свою команду.

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Пожалуй, это был переломный момент, хотя после попадания Мактоминая в штангу гости едва не похоронили «МЮ». Уже после выхода на замену Миранчука на 68-й минуте Де Хеа в одной атаке вытащил удары Сапаты и Малиновского, и вскоре бергамаски дрогнули. У работавшего не покладая рук Муссо не было ни одного шанса остановить удар забытого защитниками напротив пустого угла Магуайра, ну, а атаки Роналду со «второго этажа» — отдельный вид футбольного искусства.

Никто в ЛЧ не забивал головой чаще пятикратного обладателя «Золотого мяча» (25 голов). «МЮ», который все успели похоронить и отправить в неведомую для Криштиану Лигу Европы, устроил невероятное шоу и долгожданный праздник для болельщиков. А португалец создан совсем для другого турнира, что он и подтверждает, забив в каждом матче группового раунда.

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Лига чемпионов 2021/2022
Группа F, 20.10.2021, 22:00

Янг Бойз1Вильярреал4

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым зафиксировала уверенную победу команды Унаи Эмери. «Подводники» начали с быстрого гола отличившегося в свой 19-й день рождения Пино, укрепили перевес благодаря своему снайперу Жерару Морено, а потом на пути швейцарских ударов стеной стоял Рульи. И пусть один раз Элиа его пробил, испанцы ответили двумя мячами в концовке и сравнялись по очкам с «Аталантой».

 


ИВНПМО
1. Манчестер Юнайтед32016-56
2. Вильярреал31117-54
3. Аталанта31115-54
4. Янг Бойз31023-63

2 ноября. Вильярреал — Янг Бойз, Аталанта — Манчестер Юнайтед.

Лекарство для Нагельсманна

Группа Е

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа E, 20.10.2021, 22:00

Бенфика0Бавария4

В прошлом туре лиссабонцы унизили «Барселону» (3:0), а теперь две трети матча достойно сражались с «Баварией», игрой которой из-за болезни Юлиана Нагельсманна руководил один из его помощников. Показательным получился момент, в котором Нойер проявил мастерство, остановив отличный удар Нуньеса. Преимущество же мюнхенцев материализовалось в гол Левандовски, отмененный из-за того, что передачу Комана поляк замкнул рукой.

ВАР явно был на стороне хозяев, зафиксировав офсайд в начальной стадии атаки, из-за чего уже после перерыва не засчитали мяч Мюллера. «Баварии» требовалось забить так, чтобы придраться было невозможно, и это удалось блестяще исполнившему штрафной Сане. Как оказалось, этого хватило для того, чтобы деморализовать «Бенфику». «Орлам» буквально выщипали перья, а больше всех в этом плане отличился Сане, у которого в активе дубль и пас на все же отличившегося Левандовски.

У «Баварии» три победы из трех возможных с разностью мячей 12:0. В своей группе она такой же космос для остальных, как и в родной бундеслиге.

Лига чемпионов 2021/2022
Группа E, 20.10.2021, 19:45

Барселона1Динамо К0

 


ИВНПМО
1. Бавария330012-09
2. Бенфика31113-44
3. Барселона31021-63
4. Динамо К30120-61

2 ноября. Динамо К — Барселона, Бавария — Бенфика.

Тухель остался без нападающих

Группа Н

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 20.10.2021, 22:00

Челси4Мальме0

На «Стэмфорд Бридж» все было ожидаемо. Включая эпизод, в котором Вернер не сумел на первых минутах забить из площади ворот. А то, что не удалось немецкому нападающему, сделал отличившийся при подаче углового защитник Кристенсен. И вот это действительно было удивительно, так как отыгравший за «Челси» 137 матчей датчанин забил свой первый мяч в лондонском клубе.

Возможно, скрытые прежде таланты в ближайшее время пригодятся Томасу Тухелю, так как синие лишились получившего травму Лукаку. Заработанный бельгийцем пенальти точно того не стоил, так как англичане и без него выиграли бы за явным преимуществом. И стоило ли бросать Лукаку в бой в рядовой игре после того, как он по медицинским причинам покинул расположение сборной во время «Финала четырех» Лиги наций?

А ведь до перерыва вынужденно пришлось менять еще и Вернера! Какие у этих потерь будут последствия, покажут время и результаты медобследования. Но дело в том, что в «Челси» Тухеля нет ярко выраженных бомбардиров. Больше того, с момента прихода тренера в лондонскую команду ее главными снайперами с шестью мячами являются полузащитники — Маунт и отличившийся в начале второго тайма Хаверц.

Лига чемпионов 2021/2022
Группа H, 20.10.2021, 22:00

Зенит0Ювентус1

 


ИВНПМО
1. Ювентус33005-09
2. Челси32015-16
3. Зенит31024-23
4. Мальме30030-110

2 ноября. Ювентус — Зенит, Мальме — Челси.

Неожиданный лидер

Группа G

Лига чемпионов 2021/2022
Группа G, 20.10.2021, 19:45

Зальцбург3Вольфсбург1

Лига чемпионов 2021/2022
Группа G, 20.10.2021, 22:00

Лилль0Севилья0

Откровение этого квартета — уверенное лидерство «Зальцбурга». Очередной успех «быков» примечателен тем, что австрийская команда обыграла немецкую в главном еврокубке впервые за 43 года! Возможно, дело в том, что счет в игре с «Вольфсбургом» открыл не имеющий никаких комплексов 19-летний нападающий сборной Германии Адейеми.

 


ИВНПМО
1. Зальцбург32106-37
2. Севилья30302-23
3. Лилль30211-22
4. Вольфсбург30212-42

2 ноября. Вольфсбург — Зальцбург, Севилья — Лилль.

Андрей Кузичев

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