Кулусевски: Всю жизнь буду помнить гол в ворота «Зенита»

Футбол, Лига чемпионов, Группа H20.10.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 18717 зрителей
|Сергей Семак
|Массимилиано Аллегри
|Деян Кулушевски(Маттиа Де Шильо)
|86′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Войцех Щенсны
|44
|Ярослав Ракицкий
|2
|Маттиа Де Шильо
|6
|Деян Ловрен
|4
|Маттейс де Лигт
|3
|Дуглас Сантос
|19
|Леонардо Бонуччи
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
|14
|Уэстон Маккенни
|5
|Вильмар Барриос
30′
|22
|Федерико Кьеза
|15
|Вячеслав Караваев
46′61′
|12
|Алекс Сандру
58′
|19
|Алексей Сутормин
|11
|Хуан Куадрадо
|2
|Дмитрий Чистяков
88′
|27
|Мануэль Локателли
58′
|4
|Данил Круговой
|5
|Артур
60′
|22
|Артем Дзюба
61′
|9
|Альваро Мората
76′
|7
|Сердар Азмун
|18
|Мойзе Кин
|10
|Филипе Силва Малком
69′
|30
|Родриго Бентанкур
84′
|14
|Далер Кузяев
|8
|Аарон Рэмси
90+4′
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
88′
|20
|Федерико Бернардески
58′
|21
|Александр Ерохин
|44
|Деян Кулушевски
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сандро Шерер(Швейцария)
|Боковой судья
|Стефан Де Алмейда(Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай(Швейцария)
|ВАР
|Бастиан Данкерт(Германия)
|Ассистент ВАР
|Федайи Сан(Швейцария)