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11:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кулусевски: Всю жизнь буду помнить гол в ворота «Зенита»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Деян Кулусевски заявил, что никогда не забудет свой гол в ворота петербургского «Зенита» в матче Лиги чемпионов.

Ювентус
ЗенитЛига чемпионов: таблица и календарь
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«Зенит» в среду дома в матче третьего тура группы H проиграл «Ювентусу» со счетом 0:1. Гол на 86-й минуте забил Кулусевски.

Я никогда не забуду этот гол, пока буду жить. Это был мой дебютный гол в Лиге чемпионов, я забил первый мяч в этом сезоне и сделал это головой.
Деян Кулусевски
футболист «Ювентуса»

«Ювентус» с 9 очками лидирует в группе H, на втором месте идет лондонский «Челси» — 6 баллов. «Зенит» с 3 очками занимает третье место. Шведский «Мальме» проиграл все три встречи и замыкает турнирную таблицу квартета.

В следующем туре Лиги чемпионов «Зенит» 2 ноября в гостях сыграет с «Ювентусом».

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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