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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Мы на своем месте! Спасибо «Спартаку» и «Зениту», что напомнили

Грустный, но ожидаемый вечер от наших в Европе.

Спартак
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«Зенит» и «Спартак» вводят в заблуждение, как и любой успех российского футбола.

Разница лишь в том, что «Спартак» радовал народ голами и ощущением, что «наконец попёрло», на протяжении 45 минут. Как и той эмоцией, когда Джордан заводил трибуны, а они гудели в ответ, и казалось, что мы быстрее и выше. Что Руй Витория был прав, когда перед матчем говорил: «“Спартак” может победить».

«Зенит» маскировался 87 минут: были спасения плюс удар по воротам «Юве» в исполнении Чистякова; яркий и разворачивающий защитников дриблинг Вендела; освежившая игру парочка Кузяев-Азмун.

Сборная России радует подольше — просто между матчами и турнирами больше времени.

Но итог всегда один.

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Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей

Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что Рассказов — отыгравший сезон в Туле и основной в «Спартаке» по причине паспорта — будет добегать за топ-талантом из Африки.

Потому что:

  1. Статистика у автора покера в ворота «Спартака» Даки — такая: сезон-2019/2020 — 24+6 в 31 матче; сезон-2020/2021 — 27+4 в 28 матчах. И это в составе «РБ Зальцбург».
  2. «Лестер» — это топ-клуб для Лиги Европы, и свою сенсацию в этом турнире он уже получил, проиграв «Легии».
  3. «Лестер» приехал в Москву основой (пусть и не играл Варди, которого Брендан Роджерс перед матчем назвал «машиной»).
  4. И шесть очков со «Спартаком» для них приравниваются к решению проблем с выходом в следующий раунд.

***

Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что «Зенит» выйдет со второго места из группы даже с четырьмя бразильцами в составе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потому что:

  1. У «Ювентуса» на замену выходит Рэмзи.
  2. Малком, похоже, снова сломался, не доиграв матч до конца.
  3. Даже в игре, где «Зенит» был неплох и Клаудиньо стрелял дальними ударами, Кулушевски нашёл неприлично свободную зону в штрафной Крицюка, и его никто не накрыл.
  4. И после победы над «Челси» шесть очков с «Зенитом» для «Юве» приравниваются к решению проблем с выходом в следующий раунд.

***

Этот еврокубковый день напомнил: наши клубы дарят надежду. Иногда на целый тайм. Иногда подольше. Но сдвинуться с места не получается всё равно.

Все на местах.

Евгений Марков

Зенит
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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