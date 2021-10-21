Мы на своем месте! Спасибо «Спартаку» и «Зениту», что напомнили
Грустный, но ожидаемый вечер от наших в Европе.
Спартак
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Грустный, но ожидаемый вечер от наших в Европе.
«Зенит» и «Спартак» вводят в заблуждение, как и любой успех российского футбола.
Разница лишь в том, что «Спартак» радовал народ голами и ощущением, что «наконец попёрло», на протяжении 45 минут. Как и той эмоцией, когда Джордан заводил трибуны, а они гудели в ответ, и казалось, что мы быстрее и выше. Что Руй Витория был прав, когда перед матчем говорил: «“Спартак” может победить».
«Зенит» маскировался 87 минут: были спасения плюс удар по воротам «Юве» в исполнении Чистякова; яркий и разворачивающий защитников дриблинг Вендела; освежившая игру парочка Кузяев-Азмун.
Сборная России радует подольше — просто между матчами и турнирами больше времени.
Но итог всегда один.
Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что Рассказов — отыгравший сезон в Туле и основной в «Спартаке» по причине паспорта — будет добегать за топ-талантом из Африки.
Потому что:
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Мы на своём месте, и нет причин надеяться, что «Зенит» выйдет со второго места из группы даже с четырьмя бразильцами в составе.
Потому что:
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Этот еврокубковый день напомнил: наши клубы дарят надежду. Иногда на целый тайм. Иногда подольше. Но сдвинуться с места не получается всё равно.
Все на местах.
Евгений Марков