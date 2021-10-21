Без Вагнера, но с Жоао Пауло? Какой состав «Кайрат» выставит на матч с «Карабахом»

Главный вопрос касается состояния Вагнера Лава и Артура Шушеначева. Относительно бразильца Бердыев отметил, что он получил травму в матче с «Базелем», но, возможно, сыграет с «Карабахом».

Футбол Лига конференций 2021/2022 Группа H, 21.10.2021, 19:45 Карабах - Кайрат -

Что касается Шушеначева, то неофициальные источники сообщили о повреждении бедра у форварда «Кайрата», и его участие в матче под вопросом.

В остальном умозрительно состав будет привычным. Вратарская линия безальтернативно остается за капитаном команды Стасом Покатиловым.

Тройка центральных защитников также будет привычной — Нуралы Алип, Раде Дугалич и Маки Баньяк.

В роли латералей из-за отсутствия Камо Оганесяна выбор невелик: слева, скорее всего, будет действовать Ян Вороговский, а справа — Дино Миканович.

На месте опорного полузащитника, вполне вероятно, появится Денис Поляков. Но нельзя сбрасывать со счетов Яцека Гуральски. Однако Бердыев может поберечь поляка, который на протяжении всего сезона лечился после тяжелой травмы.

Ближе к атаке возможно увидеть Рикарду Алвеша и Небойшу Косовича. Впрочем, есть вероятность, появления на этих позициях Айбола Абикена и Гулжигита Алыкулова.

Что касается нападения, то в отсутствие Лава и Шушеначева способны сыграть Хосе Канте и Жоао Пауло.

В предыдущем матче с «Актобе» Вороговский и Алвеш остались на скамейке запасных, а Канте и Жоао вышли на замену. Очевидно, отдых этим игрокам был предоставлен с расчетом на матч в Азербайджане и поединок против «Астаны», который пройдет в Алматы в воскресенье.