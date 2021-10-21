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12:39 (мск), источник: Sports.Ru

Максим Калиниченко: Жиго провалил матч с «Лестером» гораздо больше, чем Рассказов. Он виновен минимум в трех голах

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением об игре команды в матче Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

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«Где тонко, там рвется. Все мы знаем эту пословицу с детства. Сегодня мы еще раз были свидетелями правдивости оной. Очень тонко оказалось сзади у “Спартака”, и порвалось там, где все и ожидали — в зоне Коли Рассказова. И мне искренне жаль сейчас молодого парня, на которого в очередной раз выливается море помоев.

Да, Николай в очередной раз провалил матч, это отрицать сложно. Но! Провалил матч не меньше, а на мой, сугубо дилетантский взгляд, гораздо больше, всеми горячо любимый, незаменимый Самюэль Жиго!

Да, именно он виновен минимум в трех из четырех пропущенных мячей. Я не знаю, насколько он обучаемый и сколько копий об него сломали тренеры, но те позиционные ошибки, которые раз за разом допускает Жиго, меня сводят с ума. Куда постоянно выбрасывается Жиго, играя и так высокую линию обороны, я просто не понимаю.

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Ну, а Коля, являясь совершенно не профильным центральным защитником, просто не понимал, что ему с этим всем делать. От слова совсем. Конечно, футбол — игра коллективная, ответственность должна нести вся команда, конкретно сегодня и опорная зона тоже.

Но то, о чем я говорил много-много раз во всех различных эфирах на ТВ, сегодня проявилось во всей красе. Защитники, забивающие голы, это очень здорово! Но защитники, не допускающие проходного двора у себя в штрафной, это более правильно.

Ну и системностью ошибок оборона удручает. Как и то, что тренерский штаб оперативно не смог скоординировать и исправить систематически повторяющиеся ошибки обороны.

Ну и последний вопрос, который меня тревожит. В каком же состоянии находятся профильные центральные защитники Кутепов и Гапонов, что выбор тренера пал на и без того не безгрешного Рассказова?" — написал Калиниченко в своем телеграм-канале.

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