Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за избиение журналиста после матча с «Лестером»

«Инцидент произошел накануне вечером после матча “Спартак” — “Лестер”. По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба “Спартака” Валентина Коршунова.



Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции», — сообщили в полиции.