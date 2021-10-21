Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за избиение журналиста после матча с «Лестером»
Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов был доставлен в полицию по подозрению в избиении журналиста РБК Александра Щеголева в Москве.
Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов был доставлен в полицию по подозрению в избиении журналиста РБК Александра Щеголева в Москве.
«Инцидент произошел накануне вечером после матча “Спартак” — “Лестер”. По предварительным данным, журналист Александр Щеголев после матча стал снимать на камеру бывшего главу фан-клуба “Спартака” Валентина Коршунова.
Мужчина выразил недовольство в связи с этим, а затем несколько раз ударил журналиста. Полицейские доставили его в отдел полиции», — сообщили в полиции.
"20 октября в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево Москвы поступило заявление от мужчины 2000 года рождения о том, что ему нанес телесные повреждения неизвестный во время осуществления профессиональной деятельности.
Подозреваемый 1982 года рождения доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказали в пресс-службе московского ГУ МВД.