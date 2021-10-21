У главного тренера «Баварии» найден коронавирус, несмотря на вакцинацию
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сдал положительный тест на COVID-19.
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сдал положительный тест на COVID-19.
— Нагельсманн дал положительный тест на коронавирус, несмотря на полную вакцинацию. Он вернется в Мюнхен отдельно от команды на самолете скорой помощи и там отправится в домашнюю изоляцию, — говорится в Twitter клуба.
Нагельсман не присутствовал на тренерской скамейке в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в среду. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Баварии».
Тренеру 34 года. 27 апреля 2021 года было официально объявлено о переходе Нагельсмана на пост главного тренера «Баварии» с 1 июля. 17 августа 2021 года «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, который стал первым трофеем в тренерской карьере Нагельсмана.