У главного тренера «Баварии» найден коронавирус, несмотря на вакцинацию

— Нагельсманн дал положительный тест на коронавирус, несмотря на полную вакцинацию. Он вернется в Мюнхен отдельно от команды на самолете скорой помощи и там отправится в домашнюю изоляцию, — говорится в Twitter клуба.

Нагельсман не присутствовал на тренерской скамейке в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в среду. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Баварии».