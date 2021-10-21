Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
ХИК
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Антверпен
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Марсель
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Байер
Футбол. Еврокубки
19:45
Рапид В
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
Алашкерт
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
19:45
Анортосис Фамагуста
Флора
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
Маккаби Хайфа
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:45
Копенгаген
ПАОК
Футбол. Еврокубки
19:45
Витесс
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
19:45
Мура
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Кайрат
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА Сф
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
ЧФР
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Раннерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Линколн
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Омония
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
11Нарушители режима: звезды спорта, у которых были большие проблемы из-за алкоголя
13:33 (мск), источник: Матч ТВ

У главного тренера «Баварии» найден коронавирус, несмотря на вакцинацию

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сдал положительный тест на COVID-19.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарьЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Бавария» разгромила «Бенфику», Зане оформил дубль

— Нагельсманн дал положительный тест на коронавирус, несмотря на полную вакцинацию. Он вернется в Мюнхен отдельно от команды на самолете скорой помощи и там отправится в домашнюю изоляцию, — говорится в Twitter клуба.

Нагельсман не присутствовал на тренерской скамейке в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» в среду. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Баварии».

Тренеру 34 года. 27 апреля 2021 года было официально объявлено о переходе Нагельсмана на пост главного тренера «Баварии» с 1 июля. 17 августа 2021 года «Бавария» выиграла Суперкубок Германии, который стал первым трофеем в тренерской карьере Нагельсмана.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь