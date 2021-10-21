Сегодня «Локомотив» должен спасать Россию, но шансов мало

Во вторник шотландский «Селтик» на своем поле победил венгерский «Ференцварош», благодаря чему Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА. «Зенит» и «Спартак» на следующий день не смогли вернуть РПЛ девятую строчку в таблице коээфициентов. Теперь ход — за «Локомотивом», принимающим на своем поле турецкий «Галатасарай». «МК-Спорт» определяет ключевые матчи четверга в контексте нашей борьбы в рейтинге УЕФА.

«ЛОКОМОТИВ» — «ГАЛАТАСАРАЙ»​

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа E, 4.11.2021, 20:45 Галатасарай - Локомотив -

Железнодорожники переживают очередную перезагрузку. Новый тренер Маркус Гисдоль в первом матче много экспериментировал с составом. В Казани в основе вышли сидевшие в глухом запасе Максим Ненахов и его тезка Петров, и оба были заменены уже в перерыве. Появились в старте и летние новички Наир Тикнизян, Алексис Бека-Бека, Константин Марадишвили и Гирано Керк.

Получилось так себе. К 66-й минуте москвичи горели со счетом 0:2, а спаслись в концовке благодаря голам многолетних лидеров Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова, появившегося во втором тайме. «Локо» с приходом немца постарался играть в агрессивный футбол с прессингом и быстрым переходом в атаку, но выглядел очень сырым.

В игре с таким опытным еврокубковым бойцом как «Галатасарай» дальнейшие эксперименты вряд ли пойдут команде на пользу, но сложно поверить, чтобы Гисдоль от них отказался. Так что рассчитывать на три очка в этой встрече не приходится. Стамбульский клуб набрал приличный ход и выиграл три последних матча в чемпионате с разницей мячей 6−3.

У «турецкого лиса» Фатиха Терима довольно крепкий и в тоже время сбалансированный состав. В линии атаки есть 23-летний вингер Керем Актюркоглу, являющийся лидером команды по системе «гол+пас» (3+3) и его ровесник форвард Мостафа Мохамед (гол в чемпионате каждые 128 минут). В центре поля неплохо зарекомендовал себя 24-летний румын Александру Чикалдау, а в центре обороны действует 23-летний датчанин Виктор Нельссон. Плюс в нынешнем сезоне провел несколько ярких матчей 21-летний нападающий Халил Дервисоглу.

Они дополняют опытных и уже известных нам футболистов: вратаря Фернандо Муслеру, защитников Патрика ван Анхольта, Кристиана Люиндама и ДеАндре Йедлина, а также вингеров Софьяна Фигули и когда-то подававшего большие надежды Райана Бабеля. О силе соперника говорит тот факт, что в двух стартовых турах он одолел дома «Лацио» (1:0) и устоял в Марселе (0:0). Так что «Локо» придется крайне тяжело. А если учесть, что в следующем туре ехать в Стамбул, ясно, что железнодорожников устроит только победа.

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А что у наших конкурентов?

НИДЕРЛАНДЫ (+5,218 ОТ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ УЕФА)

Лига Европы:

ПСВ — «Монако».

Лига конференций:

«Витесс» — «Тоттенхэм».

«Фейенорд» — «Унион».

ЧФР — АЗ.

Из четырех голландских клубов троим в четверг достались соперники из топ-5 европейских чемпионатов, и все трое играют на своем поле. Пожалуй, наименьшие шансы у «Витесса», которому достался «Тоттенхэм», тогда как ПСВ и «Фейенорд» считаются фаворитами своих матчей. Отметим, что у «Монако» отсутствует травмированный Александр Головин, а у «Фейенорда» в строю разыгравшийся Гус Тиль (13 голов в 16 матчах сезона).

Не слишком сложная задача и у лидирующего в своей группе АЗ, отправившегося в Румынию в гости к аутсайдеру группы. Так что при удачном стечении обстоятельств Нидерланды могут рассчитывать даже на 10 очков (это плюс 1,4 в таблицу коэффициентов) и тогда практически пропадут из нашего поля зрения.

АВСТРИЯ (+1,568 ОТ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ УЕФА)

Лига Европы:

«Рапид» — «Динамо» З.

«Штурм» — «Реал Сосьедад».

Лига конференций:

«Алашкерт» — ЛАСК.

У австрийцев на поле выйдут три команды, но только хорошо стартовавший в группе ЛАСК выглядит фаворитом своего матча — соперник из Армении не только проиграл обе встречи, но и пропустил в каждой по четыре мяча.

А вот «Рапид» и «Штурм» за два тура очков не набрали ни очка и хотя будут принимать соперников в родных стенах, их перспективы выглядят сомнительно — хорваты размазали на выезде «Генк» (3:0), а баски настолько хороши в этом сезоне, что даже лидируют в чемпионате Испании. Мотивации в Австрии им тоже хватит, поскольку в матчах с «Монако» и ПСВ они дважды сыграли вничью. Если хотят выйти из группы, надо брать в играх со «Штурмом» максимум.

ШОТЛАНДИЯ (+0,018 ОТ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ УЕФА)

Лига Европы:

«Рейнджерс» — «Брондбю»

«Селтик» свой матч уже сыграл, а вот их извечным противникам предстоит принимать на своем поле датчан. В этой паре определится третья команда группы, которая весной отправится в Лигу конференций. На данный момент на двоих у команд одно набранное очко и одинаковая разница мячей: 0−3. Хозяева считаются фаворитами матча, но им придется непросто в отсутствие дисквалифицированного Глена Камара.

Если «Локо» удастся сегодня порадовать своих болельщиков, а «Брондбю» сумеет не проиграть в Глазго, уже к полуночи россияне вернут себе девятую позицию в таблице коэффициентов.

УКРАИНА (-1,082 ОТ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ УЕФА)

Лига конференций:

ЦСКА София — «Заря».

У Украины ситуация выглядит не слишком радостной. «Шахтер» и «Динамо» на этой неделе очков не набрали, а «Заря» едет в Болгарию. Откровенно говоря, соперник у нее не самый сильный, но луганчане в этом сезоне не блещут — 0:3 от «Ромы» и 1:3 «Буде-Глимта». Дома еще можно было бы ждать каких-то успехов, но на выезде вряд ли стоит рассчитывать больше, чем на ничью. Так что всерьез подтянуться к России у украинцев шансов мало.

СЕРБИЯ (-2,807 ОТ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ УЕФА)

Лига Европы:

«Мидтъюлланд» — «Црвена Звезда».

Лига конференций:

«Партизан» — «Гент».

Лидер сербского футбола едет в Данию с шестью очками в активе, хорошим настроением и большими планами. Аналогичная ситуация у отлично стартовавшего «Партизана». Впрочем, отставание сербов от РПЛ слишком велико даже с учетом того факта, что в еврокубках от страны стартовало на одну команду меньше.

БЕЛЬГИЯ (-3,682 ОТ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ УЕФА)

Лига Европы:

«Фенербахче» — «Антверпен».

«Вест Хэм» — «Генк».

Лига конференций:

«Партизан» — «Гент».

Бельгийцы тоже пока далековато. К тому же им мало того, что играть в гостях, так еще и соперники будь здоров. «Фенербахче» и «Вест Хэм» на своем поле могут задать жару даже командам уровня Лиги чемпионов, а «Партизан» в нынешнем сезоне очков в группе не терял.