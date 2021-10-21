Если не закрыл нападающего, закрой комментарии. Так ли это работает в «Спартаке»?

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Накануне «Спартак» в драматичной борьбе уступил «Лестеру» в игре группового этапа Лиги Европы (3:4)

Москвичи вели со счетом 2:0, однако затем пропустили 4 гола из приблизительно одной зоны, прикрывал которую Николай Рассказов

Наш комментатор Роман Трушечкин — о природе хейта, обрушившегося на воспитанника «Спартака» от болельщиков родного клуба

«Спартак» пропустил четыре однотипных гола, и объектом для критики выбран самый молодой из находившихся на поле игроков обороны — переделанный в свое время из крайних полузащитников в крайнего защитника, но в нынешней спартаковской схеме вынужденный играть в центре.

Николай рассказывал, что в клубной академии носил прозвище «Спокуха». За хладнокровное поведение на поле. Но это «Спартак», здесь за пределами поля бывает куда горячее. Ненависть добралась до Николая через канал, как будто специально для этого придуманный, — соцсеть. И Рассказов, прикрывшись в интервью фразой «не ошибаются только мертвые», комментарии закрыл.

Как все это понимать? Во-первых, ясно, что Николай — «живой», и на том спасибо. Во-вторых, от разговора с болельщиками он уклонился не сразу, а только после сентенции, в которой была и попытка самооправдания, и признание вины. Второе критикам и было нужно, поэтому для «Спартака» в целом такая модель поведения его игрока — оптимальна: Рассказов взял огонь на себя, а имя Руя Витории болельщики после этого поражения даже скандировали. Мотив однотипности пропущенных мячей, указывающий именно на тренерскую, системную недоработку, звучит, но как-то очень тихо, фоном.

Николаю пришлось гораздо более туго, чем его одноклубнику Александру Максименко. Вратаря от безжалостного разноса уже дважды в этом сезоне спасли его партнеры, отыгравшиеся и в Неаполе, и в дерби против «Динамо». Выручить же Рассказова голами в чужие ворота у них не получилось.

К тому же Максименко выбрал молчание. Тоже стратегия: если ты не провоцируешь своими словами рассерженных болельщиков, ты даешь говорить за себя партнерам — в игре, экспертам из вратарей — после игры и, наконец и в главных, — времени. Все остывают, особенно когда впереди — новый интригующий матч.

Но к чему приводят два этих типа поведения под давлением? Кажется, в клубах с историей и значимостью, подобными спартаковским, это вообще самое главное. Ты можешь быть не самым техничным парнем. Можешь не забивать месяцами. Или не ловить мячи, которые следовало бы поймать. Но если умеешь стоять под ударами критики, даже подставляя другую щеку, ты как минимум задержишься в памяти тех, кто пытается тебя ударить.

Только соцсети — не лучшая для этого среда. Там лицо встречается не с лицами, а с обезличенностью, поэтому бить в интернете не перестанут никогда. К желающим разорвать тебя виртуально нужно иметь смелость выйти физически, как это однажды сделал тренер «Спартака» Валерий Карпин. Это, безусловно, риск — нарваться на чей-нибудь пьяный кулак. Но другого способа принимать давление и сопротивляться ему за пределами поля еще не придумано.

Но играть неважно и молчать, а также играть неважно и разговаривать — это просто два оттенка плохой стратегии. «Оба хуже». В «Спартаке» с его всегда зашкаливающими миллиметрами ртутного столба заиграют только те, кто выдерживают давление непосредственно на поле.

Посмотрите, каким удивительно удачным даже в это неудачное время для клуба стало приобретение Максимилиано Кофрие. Бельгиец просто прикрыл Эджуке и Захаряна в двух своих дерби, поучаствовал в голе Джикии и, несмотря на удаление в Неаполе, уже стал для спартаковских болельщиков хорошим парнем. Он показал себя как самый настоящий «Спокуха», сразу дал ощущение надежности. Возможно, просто потому, что приехал из глухой бельгийской провинции и в своем 40-тысячном Синт-Трейдене никогда не знал страхов и предвкушения больших футбольных матчей. А также пока не способен реагировать на русскоязычные комментарии в соцсетях.

Своим в «Спартаке» заиграть тяжелее, чем иностранцам. Руй Витория, работавший в большом португальском клубе, должен это хорошо понимать, ведь футболисты характеризуют его как тренера-психолога. Впереди у «Спартака» новый большой матч — против «Зенита», и все ждут, что Николай сядет на лавку, а на его место молчаливо заступит рыжий Макс. Но есть только один способ сохранить для команды еще и Рассказова: он выходит на поле и надежно прикрывает Клаудиньо.