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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча с «МЮ»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Болельщики итальянской «Аталанты» признали российского футболиста Алексея Миранчука худшим игроком матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».

Аталанта
Манчестер ЮнайтедЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча состоялась 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась волевой победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.

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Портал CalcioAtalanta провел голосование среди болельщиков. По его итогам Миранчук получил наименьшую оценку — 5,0. Россиянин вышел на замену на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу бергамасков и результативными действиями не отметился.

Лучшими среди игроков «Аталанты» фанаты итальянской команды признали защитника Мериха Демирала (7,7 балла). Второе место было поделено между бывшим хавбеком московского «Спартака» Марио Пашаличем и Хуаном Муссо (оба — 7,3 балла).

Алексей Миранчук в текущем сезоне провел шесть неполных матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Игра с «Манчестер Юнайтед» стала для него первой с 18 сентября, в которой он принял участие.

Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 0:2
Аталанта
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