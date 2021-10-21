Болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча с «МЮ»

Встреча состоялась 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась волевой победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.

Читайте также Миранчук стал свидетелем победного гола Криштиану Роналду

Портал CalcioAtalanta провел голосование среди болельщиков. По его итогам Миранчук получил наименьшую оценку — 5,0. Россиянин вышел на замену на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу бергамасков и результативными действиями не отметился.

Лучшими среди игроков «Аталанты» фанаты итальянской команды признали защитника Мериха Демирала (7,7 балла). Второе место было поделено между бывшим хавбеком московского «Спартака» Марио Пашаличем и Хуаном Муссо (оба — 7,3 балла).