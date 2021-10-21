«Кайрат» вел до 79-й минуты, но потерпел второе подряд поражение в Лиге конференций

Автором первого гола стал Хосе Канте. Он забил пенальти на 19-й минуте и вывел гостей вперед. Алматинцы были близки к своей первой в истории победе в групповом раунде еврокубков, но не смогли удержать свои ворота в неприкосновенности. Рамиль Шейдаев на 79-й сравнял счет. А уже в добавленное время Аббас Гусейнов принес «Карабаху» победу.

Это поражение стало для алматинского клуба вторым подряд в Лиге конференций. Ранее подопечные Курбана Бердыева сначала сыграли вничью с «Омонией» (0:0), а затем уступили «Базелю» (2:4).

В Лиге конференций «Кайрат» теперь сыграет 4 ноября на своем поле — также против «Карабаха».

В группе Н алматинский клуб остался на третьем месте, набрав одно очко в трех играх. «Карабах» вышел на первое место — семь баллов в трех матчах.