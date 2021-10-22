«Наполи» обыграл «Легию» в матче футбольной Лиги Европы

В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье (76-я минута), Виктор Осимен (80) и Маттео Политано (90+5).

В другом матче группы российский «Спартак» в среду дома уступил английскому «Лестеру» (3:4). «Легия» возглавляет квартет, имея в активе шесть очков в трех матчах, за ней идут «Наполи» (4), «Лестер» (4) и «Спартак» (3).

Следующий матч «Наполи» проведет в гостях против «Легии» 4 ноября, в этот же день «Лестер» примет «Спартак».