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00:04 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» обыграл «Легию» в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 21 октября. Итальянский «Наполи» победил польскую «Легию» со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Неаполе.

Наполи
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Источник: AP 2021

В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье (76-я минута), Виктор Осимен (80) и Маттео Политано (90+5).

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В другом матче группы российский «Спартак» в среду дома уступил английскому «Лестеру» (3:4). «Легия» возглавляет квартет, имея в активе шесть очков в трех матчах, за ней идут «Наполи» (4), «Лестер» (4) и «Спартак» (3).

Следующий матч «Наполи» проведет в гостях против «Легии» 4 ноября, в этот же день «Лестер» примет «Спартак».

В других матчах игрового дня немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) переиграл греческий «Олимпиакос» (3:1), английский «Вест Хэм» на своем поле выиграл у бельгийского «Генка» (3:0), «Монако» одержал выездную победу над нидерландским ПСВ (2:1), датский «Брондбю» уступил в гостях шотландскому «Рейнджерс» (0:2), французский «Лион» на выезде победил чешскую «Спарту» (4:3), австрийский «Штурм» уступил дома испанскому «Реал Сосьедаду» (0:1).

Наполи
3:0
Первый тайм: 0:0
Легия
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