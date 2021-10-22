«Наполи» обыграл «Легию» в матче футбольной Лиги Европы
ТАСС, 21 октября. Итальянский «Наполи» победил польскую «Легию» со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Неаполе.
ТАСС, 21 октября. Итальянский «Наполи» победил польскую «Легию» со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Неаполе.
В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье (76-я минута), Виктор Осимен (80) и Маттео Политано (90+5).
В другом матче группы российский «Спартак» в среду дома уступил английскому «Лестеру» (3:4). «Легия» возглавляет квартет, имея в активе шесть очков в трех матчах, за ней идут «Наполи» (4), «Лестер» (4) и «Спартак» (3).
Следующий матч «Наполи» проведет в гостях против «Легии» 4 ноября, в этот же день «Лестер» примет «Спартак».
В других матчах игрового дня немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) переиграл греческий «Олимпиакос» (3:1), английский «Вест Хэм» на своем поле выиграл у бельгийского «Генка» (3:0), «Монако» одержал выездную победу над нидерландским ПСВ (2:1), датский «Брондбю» уступил в гостях шотландскому «Рейнджерс» (0:2), французский «Лион» на выезде победил чешскую «Спарту» (4:3), австрийский «Штурм» уступил дома испанскому «Реал Сосьедаду» (0:1).